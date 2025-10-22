La nuova puntata de La Pennicanza oggi ha riservato una sorpresa a tutto il pubblico. Mina ha infatti cantato il jingle del programma e non è mancata la reazione di Fiorello. Ecco cosa è accaduto e le parole del conduttore.

Mina canta il jingle de La Pennicanza

Dopo alcuni mesi di pausa, finalmente in questi giorni è partita ufficialmente la nuova edizione de La Pennicanza, il fortunato programma radiofonico di Fiorello e Biggio in onda su Rai Radio 2. Proprio oggi però, nel corso della puntata, è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha sorpreso tutti quanti, in primis gli stessi presentatori. A sorpresa infatti la più grande artista italiana ha inviato un messaggio vocale a Fiorello e ha cantato il jingle della trasmissione. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Mina! A quel punto non è tardata ad arrivare la reazione del conduttore, che stupito ed emozionato ha affermato:

“Ho ricevuto un messaggio vocale da una persona che è più di un mito, la cantante italiana più brava di sempre, una voce riconoscibilissima. Un jingle di Mina vale più dei gioielli rubati al Louvre. Non tornare Mina, qui è una valle di lacrime. Viva Mina! Che bella sorpresa”.

Ma non è finita qui. Rispondendo in anticipo ad eventuali commenti che potrebbero insinuare l’utilizzo di intelligenza artificiale, Fiorello ha dichiarato: “Nel 2025 con l’intelligenza artificiale tutto può sembrare falso… ma questo è tutto vero”. Mina ha dunque cantato il jingle de La Pennicanza e in queste ore l’audio con la voce della celebre artista è diventato virale sui social.

Mina fa una sorpresa a Fiorello e canta il jingle de #LaPennicanza #Radio2RadioShow https://t.co/AvC93ceM4P — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 22, 2025

Meravigliosa sorpresa per il pubblico della trasmissione, che nelle prossime settimane continuerà a tenere compagnia al pubblico di Rai Radio 2. L’appuntamento è come sempre dal lunedì al venerdì dalle 13:45 alle 14:30 e di certo anche nelle puntate successive non mancheranno grossi colpi di scena.