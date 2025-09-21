Nella nuova edizione di Domenica In, Mara Venier si è prestata al ruolo di valletta accanto a Teo Mammucari per lanciare un gioco in studio. Durante una gag, hanno lanciato una frecciata pungente a La Ruota della Fortuna, così interpretata da tanti telespettatori.

Mara Venier e Mammucari pungono La Ruota della Fortuna

Domenica In è ripartita su Rai 1 il 21 settembre con una nuova edizione ricca di novità, e la prima puntata ha regalato subito momenti divertenti e qualche frecciatina ironica. Una delle sorprese principali è il gioco all’interno dello show, condotto da Teo Mammucari, affiancato dalla storica padrona di casa Mara Venier, che questa volta si è prestata persino al ruolo di “valletta”.

LEGGI ANCHE: Loretta Goggi spiazza sull’addio a Tale e Quale: “Se Conti c’è rimasto male? Non so, non l’ho più sentito”

Al centro dello studio, il pubblico ha potuto notare un grande tabellone numerato, simile a quello visto in vecchie edizioni del programma. Ma non è passato inosservato il chiaro riferimento a La Ruota della Fortuna, il game show in onda su Canale 5 con Gerry Scotti e Samira Lui.

Durante la gag, Mara Venier si è avvicinata al tabellone per dare il via al gioco, dicendo con ironia: “Io sono Samira”. A quel punto, Teo Mammucari ha subito colto l’occasione per scherzare: “No, tu sei Samara”. Così la Venier ha rilanciato ridendo: “Eh però Samara può sembrare anche Somara, quindi no, sono Samira”.

Una scenetta breve ma pungente, che ha fatto sorridere il pubblico in studio e da casa. In molti però hanno interpretato il momento come una frecciata ironica alla concorrenza e a La Ruota della Fortuna, attualmente in onda nell’access prime time di Canale 5.

Con questa trovata, Domenica In ha quindi ulteriormente attirato l’attenzione dei telespettatori, che ora si aspettano se ci sarà una replica ironica da parte di Gerry Scotti, magari nelle prossime puntate del programma di Canale 5. Mara Venier, in compagnia di Teo Mammucari, Tommaso Certo ed Enzo Miccio è tornata con il programma domenicale e ha già fatto parlare di sé!