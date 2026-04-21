Momenti di paura per Samira Lui durante la puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda ieri sera, lunedì 20 aprile 2026. Gerry Scotti ha usato l’ironia per superare il momento di difficoltà della sua valletta.

La Ruota della Fortuna: cosa è successo a Samira Lui ieri sera?

La Ruota della Fortuna continua a tenere compagnia ai telespettatori ogni sera, con la simpatia di Gerry Scotti e la presenza di Samira Lui. Nella serata di ieri il conduttore ha fatto il suo ingresso sulle note di una canzone dei Fortuna Five, con grande entusiasmo, mostrando il suo amore per il rock. Ha poi presentato i concorrenti, partendo dal campione Andrea, fisioterapista di Limbiate, sfidato da Melissa, insegnante di Ponte Buggianese, ed Emanuela, istruttrice di nuoto di Massalengo.

Con un nuovo stacchetto, sulle note di “Che fastidio” di Ditonellapiaga, è entrata in studio Samira Lui, bellissima in un vestito formato da una lunga gonna nera e un top di pizzo rosso. Durante la trasmissione ci sono stati dei momenti di paura per la valletta, che sembrava non si sentisse bene. Prima di lanciare il titolo della manche “Triplete“, infatti, ha iniziato a tossire, come se non riuscisse a respirare. “Sta morendo?” ha chiesto Gerry Scotti, sdrammatizzando la situazione. “Sì, quasi” ha risposto lei. “Sappia che mi è sempre stata simpatica, porterò dei fiori” ha aggiunto il conduttore, prendendola in giro. “Sarà bellissimo” ha dichiarato Samira, con autoironia.

La Ruota della Fortuna: la puntata di ieri sera, 20 aprile

Il gioco è iniziato con il “Giramondo”, con una frase indovinata dal campione, che ha guadagnato i primi 1.000 euro. Si è poi passati a “Il Regno degli Animali”, con una frase ancora una volta indovinata dal campione, che è salito a 4.900 euro. Il “Round Musicale” è stato dedicato ad Al Bano e Romina Power, con la vittoria di Andrea, che ha raggiunto i 5.900. Le avversarie hanno avuto la loro occasione con il “Round Jackpot”, arrivato a 105.800, che ha visto la vittoria di Melissa di 1.000 euro. “Se la sai raddoppi”, la manche dedicata ai libri, è stata vinta da Andrea, che ha guadagnato 4.100 euro, per poi raddoppiare a 8.200 euro.

Il “Round Express” è stato vinto da Melissa, salita a 4.200. Poi è toccato a “Triplete”, interrotto dal siparietto tra Gerry Scotti e Samira Lui, seguito da “L’Ultimo Round”, che ha portato alla conferma di Andrea come campione. La Ruota delle Meraviglie non è andata nel migliore dei modi. Andrea ha indovinato due parole, ma poi ha rifiutato la busta con 15.000 euro, aprendo quella da 100 euro. “Io a 24 anni li avrei tenuti” ha commentato Gerry Scotti, riferendosi alla prima busta.