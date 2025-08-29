Lady Gaga ha presentato il suo nuovo brano Dead Dance durante il Wednesday Graveyard Gala a New York, dove i fan hanno potuto ascoltarlo all’interno di cabine…. a forma di bara. Il singolo, realizzato per la serie Mercoledì e diretto da Tim Burton, uscirà il 3 settembre.

L’ascolto del brano di Lady Gaga nelle cabine a forma di bara

Che non si dica che Lady Gaga non abbia idee originali! La cantante in queste ore è tornata a far parlare per una scelta piuttosto… particolare. Durante il Wednesday Graveyard Gala, tenutosi ieri sera a New York, l’artista ha presentato ufficialmente “Dead Dance”, il suo nuovo brano, realizzato per la seconda parte della seconda stagione di Mercoledì, in uscita su Netflix il 3 settembre.

🚨 Lady Gaga will release “Dead Dance” on September 3. pic.twitter.com/9ueheatQZt — Pop Crave (@PopCrave) August 29, 2025

L’evento esclusivo, organizzato da Netflix e Spotify, ha visto la partecipazione di un gruppo selezionato di fan – i celebri Little Monsters – che hanno avuto l’opportunità di ascoltare in anteprima il brano in un modo davvero unico. Come? I più fortunati supporter di Lady Gaga hanno potuto sentire la canzone… all’interno di cabine a forma di bara. Un’esperienza piuttosto gotica, pensata per abbracciare appieno lo spirito della serie ideata da Tim Burton.

Me going in the coffin to listen to dead dance pic.twitter.com/bjNobNtNkc — Bruce Brown Jr (@BruceBrownJr) August 29, 2025

Dal palco, Lady Gaga ha annunciato l’uscita ufficiale del singolo, dichiarando come ripreso da Biccy:

“Sono stata così bene con queste persone, mi sono divertita moltissimo a girare Mercoledì 2, anche se sarò solo in una piccola parte di questo show. Mi è piaciuto tanto lavorare con Tim Burton e Jenna e con tutti gli altri, che sono stupendi. Però vorrei anche confermare che la mia canzone Dead Dance uscirà il 3 settembre.”

Il videoclip del brano, diretto proprio da Tim Burton, promette di essere un piccolo capolavoro, che non passerà inosservato. I fan presenti all’evento hanno già condiviso online le loro prime impressioni. Alcuni di loro hanno descritto la traccia coinvolgente, piena di energia tipica di Lady Gaga, che si sposa perfettamente con l’universo della famiglia Addams.

Lady Gaga, ancora una volta, è riuscita a trasformare un semplice lancio musicale in una performance artistica vera e propria. Ha dimostrato come ogni sua uscita sia un evento davvero unico.