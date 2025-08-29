Un’ex protagonista di Temptation Island, è intervenuta duramente sui social per denunciare un episodio gravissimo di violazione della privacy. Alcune sue foto, originariamente pubblicate sui suoi profili social, sono infatti finite senza il suo consenso all’interno di un sito per adulti.

Temptation Island, cosa è successo all’ex fidanzata

Ieri vi abbiamo parlato di Chiara Rabbi di Uomini e Donne, ma a quanto pare non è l’unico volto noto dei programmi di Maria De Filippi finita nel mirino. Gabriela Chieffo, ex protagonista di Temptation Island, è intervenuta duramente sui social per denunciare un episodio gravissimo di violazione della privacy. Alcune sue foto, originariamente pubblicate sui suoi profili social, sono infatti finite senza il suo consenso all’interno di un sito per adulti.

LEGGI ANCHE: Elena Guarnieri, il discorso in diretta TV sulla violazione della privacy del forum osceno: “Non basta denunciare”

La protagonista di Temptation Island, visibilmente scossa alla vicenda, ha immediatamente reagito con un duro sfogo attraverso delle Instagram stories:

“Siamo arrivati alla frutta, è uno schifo”, ha esordito visibilmente indignata.

“Non è normale svegliarsi e leggere questi messaggi, e soprattutto trovarsi molestata su un sito da queste bestie”, ha aggiunto, definendo con parole dure gli utenti che hanno contribuito alla diffusione e al commento offensivo dei suoi contenuti.

Gabriela di Temptation Island ha deciso di rendere pubblica la vicenda per sensibilizzare anche altre ragazze che potrebbero trovarsi nella stessa situazione, invitandole a reagire: “Bloccate questi siti malati e, soprattutto, denunciate”, è stato l’appello alle sue follower.

Nonostante l’amarezza, Gabriela ha scelto di rendere visibili – pur oscurandone i nomi – alcuni dei messaggi offensivi ricevuti, per mostrare quanto possa essere violento e umiliante questo tipo di comportamento. Ha anche condiviso l’indirizzo email utile per chiedere la rimozione dei contenuti, dimostrando determinazione e coraggio.

Nelle ultime ore, il forum in questione risulta ufficialmente chiuso, mentre sono in corso accertamenti e indagini da parte delle autorità competenti. La speranza è che episodi simili non si ripetano e che le vittime come Gabriela di Temptation Island e tante, tantissime donne, trovino giustizia e supporto concreto.