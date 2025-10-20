Ieri sera il Mayhem Ball Tour di Lady Gaga ha fatto tappa a Milano. Presente tra il pubblico c’era anche Donatella Versace e nel corso del concerto la cantante ha fatto una speciale dedica alla celebre stilista, alla quale è legata da anni da una profonda amicizia.

La dedica di Lady Gaga per Donatella Versace

Lady Gaga ha fatto ritorno in Italia e ieri sera si è esibita a Milano con il primo dei due concerti del suo Mayhem Ball Tour. Nel corso delle quasi tre ore di spettacolo la pop star americana non si è risparmiata e ha offerto al pubblico uno show di altissimi livelli. Ad assistere a questo live evento sono stati anche diversi volti noti del mondo dello spettacolo, da Elodie a Stefano De Martino, passando per Francesca Michielin, Michele Bravi e molti altri. Presente tra il pubblico anche Donatella Versace, che come in molti sapranno da anni è legata alla Germanotta da una profonda amicizia. Nel corso della serata è così accaduto qualcosa di inaspettato, che ha emozionato i presenti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE: Francesca Sorrentino avvistata nuovamente con Manuel Maura

Durante il concerto di Milano, Lady Gaga ha voluto fare una speciale dedica a Donatella Versace, spendendo per la stilista importanti parole. Queste le dichiarazioni della voce di Abracadabra, che in breve hanno fatto il giro del web:

“Donatella è qui. Voglio dirvi una cosa su di lei. Nel corso della mia carriera ho vissuto diversi alti e bassi. Quando accadeva, diverse persone che erano intorno a me cambiavano, molti di loro non mi supportavano o sparivano. Donatella invece c’è sempre stata. Quando stavo male, ha reso le cose ancora più belle. Non ho avuto molti mentori nella carriera, ma lei lo è stata. Mi ha insegnato ad essere gentile con le persone mentre lavoravano”.

Stasera nel mentre Lady Gaga si esibirà nuovamente a Milano per un secondo attesissimo show e di certo anche stavolta ne vedremo di belle.