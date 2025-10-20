Oggi durante la quarta puntata del 20 ottobre del Grande Fratello scopriremo il nuovo eliminato. Intanto vediamo secondo il nostro sondaggio della settimana chi potrebbe lasciare la Casa più spiata d’Italia.

L’eliminato secondo i sondaggi del Grande Fratello

Ci saranno sicuramente tanti argomenti da affrontare in vista della quarta puntata del 20 ottobre 2025 del Grande Fratello. In attesa di capire quale sarà davvero il futuro di Anita Mazzotta, se ci saranno nuove punizioni da parte del programma verso i concorrenti e le varie esternazioni di Grazia piuttosto che di Jonas, c’è grande attesa per scoprire chi lascerà la Casa più spiata d’Italia.

Chi è il nuovo eliminato del Grande Fratello? Questo lo scopriremo soltanto nel corso dell’appuntamento di questa sera, ma nel corso della settimana è bene ricordare che Novella2000.it ha lanciato un sondaggio per chiedere a voi telespettatori le preferenze in questo televoto.

In nomination al Grande Fratello ci sono Francesco Rana, Giulia Daniela Soponariu, Grazia Kendi e Omar Benabdallah. Ma quali sono stati i feedback da parte del pubblico? Come dicevamo Novella2000.it ha proposto un sondaggio e ora possiamo darvi tutti i risultati. La persona più votata è stato proprio Francesco Rana, che ha totalizzato il 38% di voti. A suo seguito abbiamo Grazia Kendi, che invece ha acciuffato il 26%, con alle spalle Giulia Daniela Soponariu che è poco più dietro al 23%. Infine a chiudere Omar Benabdallah al 13%.

Se così fosse, quindi, stasera a lasciare la Casa del Grande Fratello dovrebbe essere proprio Omar Benahbdallah, uno degli ultimi arrivati nel programma televisivo. Ma ovviamente è bene precisare che questo è un semplice sondaggio e non è detto che poi corrisponda alla realtà. Il responso definitivo e certo, però, lo avremo solo nel corso della puntata, quando Simona Ventura all’apertura della busta leggerà il nome del concorrente eliminato dal gioco.

Appuntamento quindi fissato a stasera con una nuova puntata del Grande Fratello!