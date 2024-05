Laura Pausini compie 50 anni! La dolce dedica dell’amica Paola Cortellesi

Social

Andrea Sanna | 16 Maggio 2024

Laura Pausini

Buon compleanno, Laura Pausini! La cantante oggi compie 50 anni e tra i tanti auguri non potevano mancare quelli della sua cara amica, Paola Cortellesi: “La gioia di aver già percorso un bel pezzo di vita insieme”.

Gli auguri di Paola Cortellesi a Laura Pausini

Oggi è giornata di grandi festeggiamenti per Laura Pausini! In data 16 maggio, lei così come molti altri artisti (pensiamo a Fiorello, Niccolò Fabi, Claudio Baglioni e Dolcenera) spengono le candeline. E tra questi come detto figura anche la cantante italiana più amata al mondo.

Per l’occasione la sua amica Paola Cortellesi non ha potuto esimersi dall’esporre pubblicamente il suo affetto: “Buon compleanno, Cuora”, così si legge nel post come accompagnamento al video. Filmato in cui sono racchiuse tutte le immagini che ritraggono Paola Cortellesi in compagnia della sua cara amica, Laura Pausini. E di occasioni lavorative e non ce ne sono davvero tantissime.

E proprio il video di cui vi parliamo, che trovate qui sotto, ha aggiunto: “La gioia di aver già percorso un bel pezzo di vita insieme”.

“Cuora, cuore mio. Io e te sempre insieme anche lontane. Ti voglio un bene immenso”, ha risposto Laura Pausini, commossa dalle parole d’affetto che la sua amica le ha rivolto in questa giornata per lei speciale.

Il compleanno della Pausini

Giornata questa che Laura Pausini festeggerà non solo con la sua famiglia, ma anche con i membri del suo fanclub! Questo perché proprio oggi, in occasione del suo 50esimo compleanno, la cantante ha deciso di radunare i suoi estimatori tutti insieme per celebrare questo giorno.

Lo farà e siamo certi che non mancheranno le sorprese! L’appuntamento è fissato ai Magazzini Generali di Milano e ci saranno due show. Il primo dalle 20:00 alle 21:30 e il secondo dalle 22:30 a mezzanotte.

Una giornata davvero indimenticabile questa per Laura Pausini, che intanto celebra il suo compleanno sui social, in cui ha citato anche uno dei suoi brani più belli, La geografia del mio cammino. Un pensiero che ha voluto rivolgere a sé stessa e queste le sue parole:

“50 anni di vita e di persone che hanno lasciato un segno indelebile in me e di eventi che hanno disegnato la geografia del mio cammino. Grazie a tutti voi per avermi accompagnata nella mia crescita e nella realizzazione dei miei sogni con il vostro amore e la vostra presenza. Siamo solo a metà del percorso… grazie a tutti per avere fatto di me la persona che sono, spero di meritarvi sempre! Tanti Auguri Pau! ti voglio bene, Lau”.

Che dire? Tanti auguri Laura!