In queste ore Laura Pausini ha festeggiato il suo 51esimo compleanno. A prendere parte alla serata sono state anche le amiche Paola Cortellesi e Giorgia e il trio si è scatenato al karaoke.

Compleanno indimenticabile per Laura Pausini

Grandi festeggiamenti in queste ore per Laura Pausini. Solo due giorni fa infatti la cantante ha spento 51 candeline e per l’occasione non è mancata una grande festa. Nel mentre sui social migliaia di fan e numerosi volti noti del mondo dello spettacolo si sono uniti nel fare tanti auguri all’artista romagnola, da anni icona della musica italiana. Proprio sui suoi canali Laura ha condiviso i momenti più belli del party. A quel punto in molti hanno notato un dettaglio che non è affatto passato inosservato.

A prendere parte alla festa di compleanno della Pausini sono state infatti anche le amiche Paola Cortellesi e Giorgia e ben presto le tre si sono scatenate insieme al karaoke. Le due cantanti e l’attrice si sono così esibite non solo sulle note di Tra te e il mare, ma anche su quelle de La cura per me. I video della serata hanno fatto il giro del web e c’è già chi attende con ansia una collaborazione inedita tra le due artiste.

PAOLA CORTELLESI

GIORGIA

LAURA PAUSINI

mi serve una parola più forte di MADRI pic.twitter.com/cc7dXzIPiC — Fede ☁️🌈✈️ (@GiuGiuSanto) May 17, 2025

In queste settimane nel frattempo Laura Pausini sta già lavorando al suo prossimo album, che vedrà la luce tra diversi mesi. Dopo aver concluso un tour mondiale lo scorso dicembre, adesso la cantante è pronta a ricominciare e sta così studiando le sue prossime mosse. Di recente nel mentre l’artista romagnola ha rilasciato a sorpresa una meravigliosa cover di Turista, brano di Bad Bunny, e ovviamente questo inaspettato regalo ha fatto felici tutti i fan.

Ma come ci stupirà Laura nei prossimi mesi? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre rinnovarle gli auguri di buon compleanno.