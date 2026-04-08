Durante la sua ultima tappa spagnola del suo tour mondiale al Movistar Arena di Madrid, Laura Pausini ha improvvisamente fermato la musica per parlare direttamente con un fan visibilmente ubriaco. Il tutto è stato ripreso, con i video che sono subito diventati virali. Ma ecco cosa è successo nel dettaglio.

Laura Pausini ferma il concerto a Madrid per un fan ubriaco: cosa è successo

Laura Pausini ha portato il suo “Io Canto / Yo Canto World Tour 2026-2027” in giro per diverse città spagnole, con ultima tappa il Movistar Arena di Madrid (che ha registrato il tutto esaurito con 12.000 biglietti venduti). Come accade in tutti i suoi concerti, la cantante romagnola ha interagito con il pubblico presente ma, nel corso della serata, c’è stato un fuori programma. A un certo punto, infatti, Laura ha interrotto la sua esibizione per parlare direttamente con un fan nelle prime file che, visibilmente ubriaco, stava in pratica deconcentrando la cantante. Cosa gli ha detto? Scopriamolo insieme.

Laura Pausini ferma il concerto a Madrid e impartisce una lezione di educazione sessuale a un fan ubriaco

Durante la sua performance al Movistar Arena di Madrid, Laura Pausini a un certo punto ha fermato la musica e si è rivolta direttamente (in spagnolo) a un fan nelle prime file, visibilmente ubriaco: “Io sono Laura Pausini e non sono una cantante che beve, perché se bevi molto poi… Noi dopo il concerto andiamo a scop*** .” Poi la cantante romagnola si è rivolta direttamente a tutto il pubblico maschile presente: “Bevete poco ragazzi, perché se bevete tanto non aiuta.” Applausi e risate da parte del pubblico presente all’arena. La scena, ripresa dai telefonini è, come sempre accade, diventata virale in pochissimo tempo.

Laura Pausini, il ringraziamento al pubblico di Madrid

Insomma una Laura Pausini show, in tutti sensi, al Movistar Arena di Madrid, per l’ultima tappa spagnola del suo tour mondiale. Dopo l’esperienza come co-conduttrice a Sanremo 2026, per la cantante romagnola è dunque tornato il momento di fare ciò che ama di più, ovvero cantare ed emozionare così milioni di persone in tutto il mondo. Al termine del concerto nella capitale spagnola, la Pausini ha voluto ringraziare tutto il pubblico spagnolo: “ho trascorso giorni meravigliosi, voglio ringraziare ancora una volta questa terra perché non è scontato dopo 32 anni di carriera essere accolti da così tanta gente e da così tanto amore. Mi sento privilegiata per quello che vivo ogni volta che torno qui, e non vedo l’ora di ritornare. Come l’Italia anche la Spagna è la mia terra, la mia voce, il mio cuore.”