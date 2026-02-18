A TG1 Talk Laura Pausini ha raccontato quella volta in cui si è ritrovata a dover scartare come protagonista di un suo videoclip un famosissimo attore americano. Ecco chi è.

Laura Pausini: “Ho scartato DiCaprio per un videoclip”

Ospite di TG1 Talk, Laura Pausini si è raccontata ai microfoni di Giorgia Cardinaletti e ha rivelato un retroscena inedito che probabilmente non tutti conoscevano. La co-conduttrice di Sanremo 2026 ha confidato infatti che tanti anni fa, quando viveva a Los Angeles, ha scartato un famosissimo attore per un suo videoclip musicale. L’interprete in questione è… Leonardo DiCaprio.

Nel suo racconto Laura Pausini ha raccontato che tra i tanti attori che le sono stati proposti c’era proprio DiCaprio, ma lei ha preferito virare su altre scelte:

“Uno dei miei rimpianti che mi viene in mente adesso, è un po’ stupido ma ti piacerà. Per un videoclip mi proposero come protagonista maschile del videoclip, alcuni attori. Vivevo a Los Angeles in quel periodo, quindi erano tutti di lì. Tra questi cinque attori che aveva scelto il regista, scartai uno di questi perché non era il mio tipo fisicamente… che era Leonardo DiCaprio”.

Le parole della Pausini su DiCaprio

La giornalista simpaticamente ha ridacchiato per poi dire: “No, me ne vado”. Laura Pausini a quel punto, come mostrato dal video sottostante, ha replicato subito: “Eh lo so. Purtroppo ho scoperto dopo… Non l’avrei… però vedi ho scelto come volevo, ho scelto una persona che fisicamente rappresentava quella persona che piace a me. Il mio tipo non è lui”.

A questo punto la Cardinaletti ha domandato a Laura Pausini se per lei questo è o meno un rimpianto. Lei a questo punto ha ammesso: “Sì è un rimpianto, anche perché non doveva fare il mio fidanzato ma l’attore. Quindi ho sbagliato”.

Conoscevate questo aneddoto?

