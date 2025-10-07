Cosa è successo a La volta buona e le dichiarazioni di Samuel Peron

In diretta TV a La volta buona, Samuel Peron ha riservato una critica a un maestro di Ballando con le Stelle, provocando la reazione della padrona di casa, Caterina Balivo. Cosa è successo.

La critica di Samuel Peron

A La Volta Buona Samuel Peron ha avuto da ridire su un maestro di Ballando con le Stelle a causa di una coreografia portata in puntata: “Io avrei fatto meglio”. Non si è fatta attendere la reazione della conduttrice Caterina Balivo, spiazzata dal commento. Ma cosa è successo nel dettaglio? Partiamo dalla puntata del dance show.

Sabato scorso, Belen Rodriguez è tornata sul palco di Ballando con le Stelle come “ballerina per una notte”, affiancata dal maestro Yuri Orlando. I due si sono esibiti in una sensuale rumba sulle note di Thinking Out Loud di Ed Sheeran. Nonostante sia stata bravissima, nell’esibizione pare ci sia stata qualche piccola sbavatura.

Il giorno seguente, a La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1, Samuel Peron – ex maestro di Ballando – ha lanciato una frecciatina piuttosto diretta al collega Orlando. Secondo lui, gli errori di Belen non sarebbero da attribuire a lei, ma alla coreografia poco adatta al suo livello di preparazione:

“I passi sbagliati? Non è stata tanto colpa sua, quanto della coreografia del maestro”, ha affermato Samuel Peron.

La reazione in studio non si è fatta attendere. Rossella Erra ha subito difeso il maestro Yuri, rivelando un retroscena inaspettato: “No aspetta, questo no. Non parlare male di Yuri. Ti spiego: Yuri aveva fatto una coreografia base, ma Belen è entrata in sala prove venerdì pomeriggio e ha chiesto qualcosa di più complicato. Ha detto proprio che voleva volare in pista”.

Samuel Peron ha poi chiarito la sua posizione, sottolineando che la sua non era una critica personale, ma una considerazione tecnica: “Non è che sto parlando male di lui, ma io ho visto altre coreografie fatte da Belen con altri maestri e devo dire chapeau. Secondo me poteva fare molto di più… Se io avrei fatto ballare meglio Belen? Questo è ovvio!”.

Rossella Erra si è esposta con forza in difesa del maestro e in replica a Samuel Peron ha detto: “Mi dispiace, ma tu stai criticando Yuri che è uscito da Ballando con le Stelle. Lui ha fatto quello che poteva fare Belen”.

Insomma un botta e risposta tra le parti, con Caterina Balivo rimasta sbalordita dalle parole dell’ex maestro di Ballando con le Stelle.