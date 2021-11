Chi è Erio di X Factor 2021? Età, vero nome, e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Erio, concorrente di X Factor 2021, dall’età, all’altezza, al vero nome, al percorso all’interno del talent show, a dove seguirlo sui social e Instagram.

Chi è Erio

Nome e Cognome: Fabiano Franocich

Nome d’arte: Erio

Data di nascita: 1986

Luogo di Nascita: Livorno

Età: 35 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: informazione non disponibile

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @erio.erio.erio

Erio età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo della biografia di Erio. Il concorrente di X Factor 2021 nasce a Livorno nel 1985, e il suo vero nome è Fabiano Franocich. La sua età è di 35 anni.

Non conosciamo tuttavia la sua data di nascita esatta. Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che il cantante fin da piccolo si avvicina al mondo della musica e inizia così a studiare canto lirico.

Scopriamo di più sulla vita privata di Erio di X Factor 15.

Vita privata

Anche della vita privata di Erio non abbiamo molte informazioni.

Sappiamo che inizialmente il suo sogno era quello di disegnare e dipingere. A un certo punto ha però capito che la sua vera passione era la musica. A quel punto ha iniziato a dedicarsi alla sua principale vocazione.

In molti si chiedono anche se Erio sia fidanzato. Tuttavia non conosciamo la risposta a questa domanda.

Vediamo ora dove poterlo seguire sui social e in particolare su Instagram.

Dove seguire Erio: social e Instagram

In molti si stanno già chiedendo dove è possibile seguire Erio sui social e in particolare su Instagram.

Il cantante di X Factor 2021 ha naturalmente una pagina attiva.

Tuttavia su Instagram non sembrerebbe essere molto attivo.

Scopriamo ora cosa sappiamo in merito alla sua carriera.

Carriera

Dopo aver capito di voler fare della musica un mestiere, Erio dà il via alla sua carriera.

A poco a poco così entra in contatto con alcune case discografiche, tra cui l’etichetta La Tempesta, che decide di dare una chance al cantante.

Fabiano pubblica così diverse canzoni, tra cui We’ve Been Running, rilasciata nel 2015. Nello stesso anno esce anche il suo primo album, Fur El, a cui segue nel 2018 un secondo disco, Inesse.

Nel 2021 per Erio arriva una grande opportunità: X Factor 15! Vediamo cosa sappiamo sul suo arrivo all’interno del talent show.

Erio a X Factor 2021

Dopo la lunga fase dei casting, giovedì 28 ottobre su Sky debuttano i Live di X Factor 2021. Per la prima volta alla conduzione del talent show ci sarà Ludovico Tersigni, mentre a tornare come giudici sono Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton. A far parte del cast di concorrenti c’è anche Erio, che fin dal primo momento ha conquistato il cuore del pubblico e di Manuel Agnelli. In merito alla sua musica il cantante afferma:

“Faccio uno stile di musica un po’ particolare. Dolce, carino, ma pieno di influenze strampalate nel mezzo. Ho iniziato a fare musica da piccolo, ma per gioco. Non mi definisco artista. Sarebbe bello se qualcuno pensasse che lo fossi, ma per adesso ancora nessuno me l’ha detto. Nonostante non sia un artista sono arrivato in fondo alle selezioni di X Factor”.

Erio parla anche del suo arrivo a X Factor 2021, e in merito dichiara:

“Come mi sento? Bene. Mi sento stranito perché non sono più abituato a fare queste cose. Sembra di essere in gita scolastica, ed è molto divertente. Ho solo dei problemi a dormire. Quando il mio giudice mi ha scelto ero molto contento. Mentre camminavo sull’erba, andando verso Manuel, mi sono detto che c’era anche la possibilità di essere mandato a casa. La mia tecnica in quei minuti è stata auto convincermi che mi avrebbe mandato a casa. Invece mi ha scelto. Il momento più emozionante durante le selezioni? Mentre cantavo l’ultima canzone. Da questa esperienza mi aspetto di divertirmi tanto”.

Ma vediamo dunque chi sono gli altri concorrenti di X Factor 2021 oltre a Erio.

I concorrenti di X Factor 2021

Oltre a Erio a partecipare a X Factor 2021 ci sono altri 11 concorrenti. Quest’anno come sappiamo per la prima volta nella storia del talent le categorie sono state abolite. Ogni giudice ha così potuto scegliere i propri artisti preferiti seguendo solo una regola: quella di avere nella loro squadra almeno un solista e una band. Ecco la lista:

Ma vediamo cosa sappiamo del percorso di Erio a X Factor 2021.

Il percorso di Erio a X Factor 2021

Il percorso di Erio a X Factor 2021 è stato molto lungo. Il cantante si esibisce per la prima volta di fronte ai giudici nel corso della primissima puntata delle Audizioni. In questa occasione Fabiano ha presentato la sua cover di “Can’t help falling in Love” di Elvis Presley, facendo commuovere non solo il pubblico, ma anche i quattro giudici. Successivamente ai Bootcamp presenta il suo nuovo inedito il primo in cui canta in italiano, “Vero Amore”, e anche stavolta convince a pieno Manuel Agnelli.

Agli Home Visit presenta invece una cover di “Please, Please, Please, Let Me Get What I Want” dei The Smiths e a quel punto Agnelli non ha più dubbi: Erio è ufficialmente un concorrente di X Factor 2021. Ma cosa accadrà durante i Live? Non resta che attendere per scoprirlo.

1° puntata : Nella prima puntata Erio ha presentato al pubblico di X Factor il suo inedito Amore vero.

: Nella prima puntata ha presentato al pubblico di il suo inedito 2° puntata : Per il secondo appuntamento il cantante ha una nuova sfida. Il brano scelto è Limit To Your Love , la versione di J. Blake . Dopo il passo falso nella prima puntata con questa esibizione ha conquistato tutti!

: Per il secondo appuntamento il cantante ha una nuova sfida. Il brano scelto è , la versione di . Dopo il passo falso nella prima puntata con questa esibizione ha conquistato tutti! 3° puntata : Manuel Agnelli per la terza puntata di X Factor ha assegnato a Erio il brano The Greatest di Lana Del Rey. Il cantante, per la prima volta da inizio percorso, ha ricevuto qualche critica.

: per la terza puntata di ha assegnato a il brano di Il cantante, per la prima volta da inizio percorso, ha ricevuto qualche critica. 4° puntata: Per la quarta puntata di X Factor Erio ha modo di far risentire il suo brano Amore vero e esibirsi sulle note di “London Calling” dei The Clash (IN AGGIORNAMENTO)

