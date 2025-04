A Le Iene l’assurda storia di Amalia, 78enne palermitana, convinta di essere fidanzata con Piero de Il Volo… ma era una truffa!

Le Iene, era convinta di essere fidanzata di Piero de Il Volo

Amalia è una simpatica e dolce signora di 78 anni. Vive a Palermo e, purtroppo, è caduta vittima di una sofisticata truffa romantica. Uno di quei raggiri che “prima colpisce il cuore e poi… ti svuota il portafogli”! Vedova da nove anni dopo la scomparsa dell’amato marito, è stata convinta per sei mesi di avere una relazione sentimentale con Piero Barone, il celebre tenore del trio Il Volo.

A parlarci di questa assurda vicenda nel programma di Italia 1 è la giornalista Veronica Ruggeri. L’inviata de Le Iene ha spiegato alla signora quanto stava realmente succedendo e le ha dato la possibilità di parlare con il vero Piero Barone de Il Volo.

Tutto è partito da una finta pagina Facebook, che si spacciava per l’artista. L’uomo in questione non solo aveva finto di essere il tenore, ma le aveva promesso di portarla con sé in tour in America: “Lui un domani mi vuole sposare. Mi dice che le altre ragazze da lui cercano solo i soldi. Vuole fare l’amore, se**o telefonico”, raccontava a una sua amica al telefono.

Il truffatore ha approfittato della signora, dolce e affettuosa, con dei messaggi gentili e continue promesse d’amore. Le scriveva sempre e la faceva sentire speciale. È stato talmente coinvolgente che Amalia era certa si trattasse di lui!

Dietro a tutte quelle belle parole, come appreso a Le Iene, non c’era il noto volto della musica italiana, ma un impostore esperto, che ha saputo sfruttare la buona fede della signora palermitana.

Sebbene i suoi nipoti e le amiche le dicessero di fare attenzione, la signora Amalia era certa di parlarci. Sosteneva che non ci avrebbe perso molto e che voleva viversi questa conoscenza, nonostante le raccomandazioni. Invece il problema c’era eccome: l’intenzione, fin da subito, era quella di spillare dei soldi alla signora.

Dopo settimane di scambi intensi, infatti, il sedicente “Piero” ha cominciato a chiedere del denaro, trovando delle assurde scuse, alle quali lei ha creduto. A quanto pare i tentativi sono anche andati a buon fine, perché il finto Piero Barone de Il Volo ha rubato diverse somme di denaro, per un bottino che va oltre i 2.000 Euro. I familiari e amici non sapevano come aiutare Amalia, così hanno contattato Le Iene per farsi dare una mano.

Grazie a Le Iene però la famiglia ha denunciato l’accaduto e dato modo ad Amalia di raccontare la sua storia. Un modo come un altro per mettere in guardia anche altre persone che, come lei, magari erano convinte di parlare con Piero Barone de Il Volo o con chissà quale altra celebrità.

Il servizio si è concluso con un messaggio diretto di Piero Barone, il vero tenore, che dispiaciuto per quanto vissuto dalla signora, ha voluto rassicurarla. Con dolcezza il cantante de Il Volo ha detto: “So di queste cose e ultimamente è una cosa che sta girando tanto. È solo gente che finge e si approfitta della bontà delle altre persone. Noi non scriviamo e contattiamo nessuno su Instagram. Il nostro lavoro è quello di cantare. Spero che non le abbiano rubato tanti soldi, ma ne approfitto per invitare lei e la sua famiglia a un nostro concerto”.

Amalia seppur felice di avere conosciuto il vero Piero Barone de Il Volo, è stata vittima di una vera e propria romance scam, un fenomeno purtroppo sempre più in crescita.

La storia di Amalia, raccontata durante un servizio de Le Iene, ha scosso l’opinione pubblica per la tenerezza e al tempo stesso la crudezza dell’accaduto. Questo servizio de Le Iene, ci fa capire però che si deve prestare davvero massima attenzione alle trappole online, che sono sempre via via più diffuse.