Parlando del grande successo ottenuto, Sabrina Impacciatore ha dichiarato a Belve di essersi sentita invidiata da colleghe e soprattutto amiche.

Ospite della prima puntata della nuova stagione di Belve, Sabrina Impacciatore si è raccontata con grande intensità e trasparenza, parlando del successo straordinario ottenuto negli ultimi anni.

Dopo la sua incredibile interpretazione nella seconda stagione di The White Lotus, celebre serie TV americana di HBO, in onda su Sky in Italia, l’attrice ha addirittura ottenuto una prestigiosa nomination agli Emmy Awards.

Nel corso dell’intervista con Francesca Fagnani, la conduttrice ha citato una dichiarazione rilasciata in passato dall’attrice: “Alcune attrici italiane non hanno digerito il mio percorso e ho ancora il cuore sanguinante per questo”.

A quel punto, la giornalista le ha chiesto se si sentisse invidiata. La risposta di Sabrina non ha lasciato spazio a fraintendimenti. Non si è concentrata tanto sulle colleghe, da alcune delle quali ha comunque percepito una certa invidia, quanto più sulle amiche.

Impacciatore ha spiegato: “Non è questione di colleghe, era questione di amiche. Perché le colleghe lo posso anche capire. Io non capisco quando un’amica, che tu consideri pezzo del tuo cuore, non riesca a gioire di qualcosa”.

L’attrice ha aggiunto come alcune amicizie, in seguito al suo successo internazionale, si siano incrinate in modo inaspettato. Una delusione che l’ha segnato profondamente. Si aspettava condivisione e sostegno, soprattutto da parte di chi, fino a poco tempo prima, sembrava far parte del suo mondo più intimo e sincero.

“La verità,” ha aggiunto, “è che l’amore delle persone si vede quando ti succede una cosa bella, molto più di quando ti succede una cosa brutta. Quando ti succede una cosa brutta è facile starti vicino e anche compiacersi della propria umanità e della propria capacità di empatia”.

In un momento così bello per lei, in cui ha dichiarato di aver sentito per la prima volta di avere un valore, le è dispiaciuto immensamente non poter condividere questa gioia in maniera sincera con alcune persone che considerava così vicine.