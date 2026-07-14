Lewis Hamilton e Kim Kardashian sempre più affiatati: vacanza insieme

Lewis Hamilton e Kim Kardashian stanno vivendo una vacanza insieme, con i figli di lei.

Lewis Hamilton e Kim Kardashian continuano a vivere la loro storia d’amore lontano dalle polemiche. Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, che parlavano di una possibile crisi, la coppia ha scelto di rispondere nel modo più semplice: condividendo alcuni momenti della loro vacanza in famiglia. Le immagini pubblicate sui social mostrano il sette volte campione del mondo di Formula 1 e l’imprenditrice sorridenti e affiatati insieme ai quattro figli di lei, confermando che il loro rapporto procede a gonfie vele. Gli scatti hanno rapidamente fatto il giro del web, diventando la risposta più chiara ai rumors che da tempo circolavano sulla loro relazione.

La vacanza al lago con i figli di Kim Kardashian

A raccontare la serenità della coppia è stata proprio Kim Kardashian, che sui social ha condiviso alcune fotografie della vacanza trascorsa al lago. In uno degli scatti più commentati, Lewis Hamilton appare sorridente mentre abbraccia la compagna e Chicago, la secondogenita di Kim, nata dal matrimonio con Kanye West. Insieme a loro ci sono anche gli altri tre figli dell’imprenditrice: North, Saint e Psalm.

“L’estate al lago con le mie persone preferite“, ha scritto Kim a corredo delle immagini, una frase che ha conquistato i fan e che è stata interpretata come una conferma della solidità del loro legame. Le fotografie raccontano una quotidianità fatta di relax, giochi all’aria aperta e momenti trascorsi insieme, lontano dai riflettori degli eventi mondani e dagli impegni professionali.

Sebbene la loro relazione sia diventata pubblica soltanto negli ultimi mesi, il rapporto tra Lewis Hamilton e Kim Kardashian affonda le radici in un’amicizia che dura da diversi anni. Le prime indiscrezioni sentimentali sono emerse all’inizio dell’anno, quando i due sono stati avvistati insieme a Parigi. Da quel momento le apparizioni pubbliche sono diventate sempre più frequenti, fino alla fotografia in bicicletta condivisa sui social all’inizio di giugno, considerata da molti la conferma ufficiale della relazione. Successivamente Kim ha fatto anche il suo debutto nel paddock durante il Gran Premio di Monaco, accompagnata dalla sorella Khloé Kardashian, mostrando apertamente il proprio sostegno al pilota britannico.

Lewis Hamilton e Kim Kardashian sempre più affiatati: vacanza insieme

Secondo alcune fonti vicine alla coppia, proprio il fatto che il loro amore sia nato da una lunga amicizia rappresenterebbe uno dei punti di forza della relazione. Una persona vicina ai due, citata da Us Weekly, avrebbe raccontato che Hamilton e Kardashian stanno costruendo il rapporto con grande equilibrio, senza lasciarsi condizionare dagli impegni lavorativi che spesso li portano a vivere in Paesi diversi. Anche un’altra fonte, riportata da People, ha descritto Hamilton come una persona semplice e piena di energia, molto apprezzata dalla famiglia Kardashian. Secondo le indiscrezioni, Kim sarebbe profondamente innamorata del campione britannico e i due farebbero il possibile per trascorrere insieme ogni momento libero.

Le immagini della vacanza sembrano quindi mettere definitivamente a tacere le voci di una presunta crisi. Nonostante gli impegni che li portano spesso in giro per il mondo, Lewis Hamilton e Kim Kardashian sembrano aver trovato un equilibrio tra carriera e vita privata. Lui continua a essere uno dei protagonisti della Formula 1, mentre lei porta avanti le sue numerose attività imprenditoriali e televisive. Per il momento, però, entrambi sembrano voler mettere al primo posto il tempo trascorso insieme. E le fotografie condivise sui social raccontano proprio questo: una coppia serena, unita e pronta a vivere la propria storia senza lasciarsi influenzare dai pettegolezzi.