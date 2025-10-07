In settimana Matteo è andato in crisi e manifestato l’idea di lasciare il GF, Simona Ventura in puntata lo mette alle strette

Durante la seconda puntata del GF, Matteo Azzali ha raccontato la sua settimana difficile, quando ha confidato di voler abbandonare la Casa per problemi di convivenza. Simona Ventura lo ha bacchettato, mettendolo alle strette: “Quella è la Porta Rossa….”

Matteo minaccia di lasciare il GF

La seconda puntata del GF, andata in ieri lunedì 6 ottobre ha affrontato diversi argomenti. Si è aperta con un momento delicato. Protagonista Matteo Azzali, maestro di boxe ed ex pugile, che nei giorni precedenti aveva manifestato l’intenzione di abbandonare la Casa.

Il motivo? Le difficoltà di convivenza con alcuni concorrenti, da lui definiti poco rispettosi. “Bisogna avere un minimo di disciplina. Con un minimo di regole si può stare bene”, ha spiegato in diretta.

A far discutere è stata però una sua frase: aveva definito alcuni coinquilini “bestie”. Matteo in puntata al GF ha chiarito il significato delle sue parole: “Era solo un modo di dire, mi riferivo a quelli più rumorosi, che non portano rispetto verso chi dorme”.

A prendere le difese dei più giovani è stata Donatella, che ha subito ridimensionato le accuse del pugile: “Si volevano solo divertire”, ha dichiarato, tentando di gettare acqua sul fuoco.

VOTA IL SONDAGGIO: Grande Fratello: Giulio, Matteo e Omer, chi vuoi salvare?

Simona Ventura mette alle strette il gieffino

A quel punto è intervenuta Simona Ventura, che ha mandato in onda un filmato in cui Matteo chiedeva agli altri di nominarlo. Un gesto che la conduttrice ha definito incoerente con i valori sportivi: “Questo non è un atteggiamento da vero sportivo”.

Poi, il momento clou. La conduttrice del GF ha affrontato Matteo con parole molto dirette: “Matteo allora… quella è la Porta Rossa, te la faccio vedere. Prosegui con convinzione, oppure lascia il gioco. Se molli, te ne pentirai per tutta la vita”.

Dalla sua l’ex pugile ha risposto motivando la sua richiesta di nomination: “Se mi viene detto che sono fuori luogo perché non faccio balletti, allora chiedo di nominarmi. Non vengo qui a recitare una parte”.

Dopo qualche attimo di riflessione, Matteo ha scelto di rimanere nella Casa, promettendo di impegnarsi con uno spirito più propositivo. Riuscirà ora il concorrente del GF a dare una svolta alla propria esperienza?