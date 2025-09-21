È il primo concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello: ecco chi è Matteo Azzali, presentato nel promo da Simona Ventura. Tutto su di lui: età, altezza, vita privata, carriera, Isola dei Famosi e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Matteo Azzali

Nome e cognome: Matteo Azzali

Data di nascita: 14 marzo 1978

Luogo di nascita: Parma

Età: 47 anni

Altezza: 1 metro e 93 centimetri

Peso: 108 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: Ex pugile, oggi insegna box

Fidanzata/moglie: Non sappiamo se Matteo è fidanzato o sposato

Tatuaggi: Non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @matteo_azzali2

Profilo TikTok: @matteo.azzali

Matteo Azzali età, altezza e biografia

Iniziamo subito con una breve biografia: quando e dov’è nato Matteo Azzali? Quanti anni ha e qual è la sua altezza? Partiamo per ordine.

Il concorrente del Grande Fratello è nato a Parma il 14 marzo 1978, sotto il segno dei Pesci. La sua altezza corrisponde a 1 metro e 93 centimetri, mentre per quel che riguarda il peso 108 kg, stando alla sua bio di Instagram.

Tra le altre curiosità sul suo conto sappiamo che è stato rugbista, pugile, ha praticato box e ora è insegnante. A seguire maggiori dettagli…

Vita privata: Matteo del Grande Fratello è fidanzato?

In quanto alla vita privata di Matteo Azzali, concorrente del Grande Fratello, non si conosce granché al momento.

Non sappiamo se è fidanzato, se ha una moglie o single. Dai social non traspare la presenza di alcuna fidanzata o meno.

Nulle anche altre informazioni circa la sua famiglia, almeno per il momento.

Sappiamo però che è un grande amante della Divina Commedia, che conosce a memoria.

Dove seguire Matteo Azzali del GF: Instagram e social

Su Instagram, il concorrente del Grande Fratello vanta attualmente un buon numero di follower, anche se — come indica nella sua biografia — il suo account precedente, poi hackerato, ne aveva raggiunti ben 220.000.

Tra le sue conoscenze figura anche Giacobbe Fragomeni, ex pugile come lui e vincitore della undicesima edizione de L’Isola dei Famosi (come vedremo).

Carriera

Per quanto riguarda la sua carriera sportiva, secondo quanto riportato da Unshow nel 1999, Matteo Azzali ha iniziato il suo percorso nelle giovanili del Rugby Parma, arrivando a debuttare in Serie A2.

Nel 2003, però, ha deciso di cambiare strada e dedicarsi al pugilato, gareggiando come peso massimo per la Boxe Parma. La sua promettente carriera è stata interrotta da un grave incidente, che lo ha costretto al ritiro da imbattuto.

In seguito, ha fondato un’associazione sportiva dilettantistica focalizzata sul pugilato e ha anche avviato un’attività commerciale nel settore degli integratori.

Isola dei Famosi

Come si legge su Biccy, però, prima del Grande Fratello, Matteo Azzali lo abbiamo visto a L’Isola dei Famosi, in qualità di amico di Giacobbe Fragomeni, vincitore di quell’edizione.

Matteo Azzali al Grande Fratello

Il 17 settembre mediante il promo ufficiale del Grande Fratello, la conduttrice Simona Ventura ha presentato il concorrente Matteo Azzali. L’ha definito una sorta di “gigante buono”, che allena corpo e mente, un ragazzo comune.

Di lui ha raccontato ancora che oltre alla passione per il pugilato, c’è anche la Divina Commedia. E per quanto il suo volto non sia mai stato mostrato, sul web si è comunque trovato il suo nome e cognome, oltre ai suoi account social.

Al fianco di Simona Ventura ci saranno degli opinionisti, anche se al momento non sono stati ufficializzati dal programma.

I concorrenti del Grande Fratello

Dopo una serie di casting sappiamo chi sono i concorrenti del Grande Fratello di questa nuova edizione condotta da Simona Ventura. Eccoli in elenco:

Anita Mazzotta, Francesca, Giulio, Omer Elomari, Matteo Azzali, Matteo Jonas Pepe (IN AGGIORNAMENTO)

Il percorso di Matteo Azzali al Grande Fratello

Al Grande Fratello è possibile seguire il percorso di Matteo Azzali a partire dal 29 settembre. Avrà modo di farsi conoscere meglio dal pubblico in tutti i suoi punti di forza e debolezze.