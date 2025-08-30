Liam Payne avrebbe compiuto 32 anni. La fidanzata Kate Cassidy gli ha dedicato un messaggio toccante

Kate Cassidy ha condiviso una dedica emozionante per il 32° compleanno di Liam Payne, scomparso tragicamente lo scorso ottobre. Accompagnata da un video con ricordi della loro storia, la fidanzata ha scritto: “Spero tu sappia quanto brilli ancora, anche da lassù.” Il messaggio ha commosso il web.

La dedica straziante di Kate Cassidy a Liam Payne

Ieri venerdì 29 agosto Liam Payne avrebbe compiuto 32 anni. Per l’occasione, la sua fidanzata Kate Cassidy ha voluto condividere un messaggio speciale e profondo, pubblicato su Instagram insieme a un commovente video montaggio di alcuni dei momenti più belli vissuti insieme.

Un gesto delicato, il suo, in cui si evince tutto l’amore di Kate Cassidy verso Liam Payne e il profondo amore che li ha uniti. La dedica ha toccato il cuore dei fan di tutto il mondo.

Nel video sono presenti istantanee della loro relazione: viaggi insieme a Liam Payne, sorrisi complici, cene romantiche, ma anche momenti semplici e fatti di quotidianità. Una raccolta di attimi che oggi diventano ricordi preziosi per Kate Cassidy.

Nella didascalia del post, Kate ha scritto parole che racchiudono tutto il suo dolore, ma anche una forza incredibile:

“Spero tu sappia quanto brilli ancora, anche da lassù. Rinuncerei ad anni della mia vita solo per dartene qualche altro. Mi manca creare ricordi con te. Mi manca avere cose da aspettare insieme. Ma oggi, il mio regalo di compleanno è la mia forza. Ti prometto che oggi ti festeggerò ancora di più, onorerò la tua vita e apprezzerò i momenti belli che abbiamo passato. Ti amo così tanto.”

Successivamente ha pubblicato una lettera sempre rivolta a Liam Payne…

La lettera per Liam

Con una serie di ricordi fotografici Kate Cassidy ha pubblicato anche un altro messaggio rivolto al cantante:

“Mio carissimo Liam, mi spezza il cuore non poterti consegnare oggi un biglietto di auguri cartaceo. Non poter sentire la tua risata, né dirti tutte le cose che avrei voluto dirti mille volte ancora. Ho faticato a trovare le parole giuste, ma inizierò con la più ovvia: buon compleanno. Oggi avresti compiuto 32 anni. Nei tuoi 31 anni su questa terra hai portato tanta gioia, felicità e speranza a così tante persone, specialmente a me. Spero che tu sappia quanto sei ancora luminoso, anche da lassù.

Darei anni della mia vita solo per dartene ancora un po’. Mi manca creare ricordi con te. Mi manca avere cose da aspettare con ansia insieme.

Ma oggi, il mio regalo di compleanno per te è la mia forza. Ti prometto che oggi ti celebrerò in modo speciale, onorerò la tua vita e custodirò i bei momenti che abbiamo trascorso insieme. Il 29 agosto sarà una data che rimarrà nel mio cuore per il resto della mia vita. Ti voglio tanto bene”.

Il ricordo arriva a seguito della tragica scomparsa di Liam Payne, avvenuta nell’ottobre del 2024 in Argentina. Il cantante aveva perso la vita in seguito a una caduta dal balcone della sua camera d’albergo. Kate Cassidy era con lui in quel viaggio, ma era rientrata prima. La notizia della tragedia l’aveva raggiunta poco dopo.

Nonostante il dolore, Kate continua a mantenere vivo il ricordo di Liam, scegliendo di onorarlo pubblicamente, ma sempre con grande rispetto. Il compleanno del cantante è diventato un’occasione per ricordarlo e ripensare al loro amore.