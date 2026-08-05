Nell’era dei social sappiamo benissimo quante (troppe) persone si prendano la libertà di criticare e insultare chiunque ma, soprattutto, le persone famose, prese di mira dai cosiddetti hater. I leoni da testiera purtroppo sono sempre di più, con molti vip che hanno, nel corso degli anni, deciso di reagire e rispondere a queste persone. L’ultima è stata Licia Colò. Ecco cosa è successo.

Licia Colò, insulti vergognosi e crudeli: “Sei vecchia, ritirati”

Licia Colò è stata vittima di un’ondata di insulti sui social. Gli hater, i leoni da tastiera o come li volete chiamare sono purtroppo sempre di più e ormai la stragrande maggioranza delle persone famose almeno una volta nella vita è stata vittima di insulti, critiche e anche minacce. La nota conduttrice televisiva ha pubblicato sul suo profilo Facebook un reel per promuovere un evento in Sardegna, sotto al quale sono apparsi commenti davvero vergognosi, come: “Ritirati, sei vecchia, ti fai dare i soldi dallo Stato“, “Sei rovinata, sei messa malissimo, vai in pensione.” E così via, oltre ovviamente a insulti più pesanti che evitiamo di riportare. Il bersaglio preferito di questi insulti è stato, come visto, l’età della Colò, ovvero 64 anni. Come se ciò fosse davvero importante. Licia, alla fine, ha deciso di rispondere pubblicando un video. Ecco che cosa ha detto.

Licia Colò, insulti vergognosi e crudeli: la reazione della conduttrice

Licia Colò è stata bersaglio degli hater sui social, criticata e insultata in particolare per la sua età. La nota conduttrice ha deciso di non rimanere in silenzio e ha pubblicato un video su Facebook dove ha affrontato appunto il tema dell’età: “Com’è possibile intanto, riflette la conduttrice, che le persone si sentano autorizzate a dare dei giudizi sul lavoro di chiunque? E poi in quale società viviamo se viene utilizzata l’età anagrafica come un’offesa? Io sono felice, ho 64 anni, sono felice di apparire acqua e sapone anche suoi social, perché non me ne frega niente. Non mi metterei mai niente, io sono un insieme di tante cose, non sono una persona che deve apparire per forza di un’età che non ha. Ho fatto questo video perché ho deciso di rispondere.”

Licia Colò: “Argomentate con qualcosa di serio”

Nel video Licia Colò ha ribadito più volte di non voler dare eccessiva importanza agli insulti, anche se ha ammesso che certe parole possono ferire e lasciare il segno. Infine la conduttrice ha rivolto un invito a chi critica, asserendo che se c’è del disaccordo su idee o sul suo lavoro, bisognerebbe confrontarsi con argomenti e non con insulti personali: “Se siete contrari a quello che dico, argomentate con qualcosa di serio, parlate di dati, parlate di scienza, ma queste parole così gratuite non meritano l’attenzione di nessuno, però non meritano neanche di ferire.” Tantissimi sono stati i messaggi di solidarietà sotto al video.