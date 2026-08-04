Nell’era dei social è ormai diventata purtroppo un’abitudine prendersi la libertà di criticare a destra e a manca, con i personaggi famosi, specie le donne, presi di mira dai cosiddetti hater, che pare non abbiano di meglio da fare che commentare e dare giudizi negativi, in particolare riguardanti il corpo del personaggio preso di mira. E’ quello che è accaduto ad Ariana Grande che, dopo la pubblicazione del suo ultimo video musicale, è stata travolta dal bodyshaming, con molti utenti che l’hanno “accusata” di essere troppo magra. Lei, ha deciso di replicare.

Ariana Grande si ferma: lo stop dopo il tour

Ariana Grande si ritirerà per un pò dalla vita pubblica, ovvero a partire dal prossimo mese di settembre, al termine del suo tour estivo (Eternal Sunshine Tour). La notizia era stata data in esclusiva da People Magazine che aveva diffuso le dichiarazioni di un portavoce della popstar, che aveva appunto annunciato lo stop di Ariana dopo il tour estivo, decisione che comporta dunque l’annullamento degli impegni presi in precedenza, come l’impegno teatrale nel West End londinese, ovvero il revival di “Sunday in the Park with George”, dove avrebbe dovuto recitare accanto a Jonathan Bailey. Secondo il portavoce della popstar, le motivazioni alla base dello stop sarebbero legate all’eccessiva attenzione alla sua persona da parte di media e pubblico, che da anni non le risparmiano giudizi su corpo e salute. Durante la prima delle sue tre date allo United Center di Chicago, la stessa Ariana Grande ha voluto chiarire la situazione: “A volte, quando viene fuori una notizia che non proviene direttamente da me, le cose possono essere un po’ ingigantite. Quindi stasera volevo solo parlare direttamente ai miei fan perché vi amo tantissimo. L’annuncio fatto ieri non è stato una reazione impulsiva. È una decisione che avevo preso da molto. È un piano che avevo elaborato in silenzio molto tempo fa, ed è una decisione ponderata e consapevole“.

“Ariana Grande è troppo magra”: la popstar travolta dal bodyshaming

Lo scoro 31 luglio Ariana Grande ha pubblicato il video musicale di “Petal”, video nel quale la pop star sembrava dimagrita. Ciò ha dato libero sfogo agli hater che hanno “accusato” la cantante di essere troppo magra. Nonostante le continue critiche sul suo corpo, dal palco di Chicago Ariana Grande ha voluto rassicurare i fan asserendo che non sono state esse a farle prendere la decisione di fermarsi: “Ho sentito che i miei fan erano preoccupati che la negatività delle cattiverie stesse rovinando tutto, ma devo dire che non potrebbe essere più lontano dalla verità. Nulla è stato rovinato. E poi sappiate che diverse cose possono essere vere contemporaneamente. A volte è necessario stabilire dei limiti. Gli esseri umani a volte hanno bisogno di una pausa. E inoltre, questa può essere e continuerà a essere la più grande esperienza della mia vita professionale e creativa“.

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Ariana Grande spegne le polemiche: “Niente potrà mai distorcere la mia realtà”

Non c’entrano le critiche, non c’entrano le pressioni mediatiche, Ariana Grande ha semplicemente bisogno di riposo. Sul palco dello United Center di Chicago, la popstar mondiale ha spento le polemiche dopo le critiche degli hater per il suo corpo, a detta loro troppo magro: “Non importa quali rumori ci siano là fuori, niente potrà mai distorcere la mia realtà, essere più reale o più profondo di questo amore che condividiamo. Il resto di quelle cattiverie non mi riguarda, quindi non è un peso che spetta a me portare, non me ne faccio carico. Però avevo bisogno di venire qui fuori e chiarire tutto questo, distinguendo tutto il resto dalla mia verità, perché vi amo e questo tour è stata l’esperienza più terapeutica, bella, correttiva, magnifica e speciale della mia vita.”