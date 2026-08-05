Valerio Scanu è stato ospite del podcast “The Man Under the Hood” di Mauro Mohoric, dove non solo ha raccontato di essere stato bandito da Mediaset e dei rapporti interrotti con Belen Rodriguez, ma anche raccontato di una lite avvenuta di recente, parlandone come un evento traumatico. Ma ecco tutti i dettagli.

Lite pesantissima e maltrattamenti: cos’è successo stavolta a Valerio Scanu?

Ospite di Mauro Mohoric nel podcast “The Man Under the Hood“, Valerio Scanu non ha usato mezzi termini. Il cantante sardo ha ad esempio parlato del litigio avuto con Maria De Filippi che, secondo quando da lui raccontato, ha fatto sì che entrasse nelle “blacklist di Mediaset“. Oltre a ciò l’ex allievo di “Amici“, ha raccontato di una recente lite, che per lui è stato un vero e proprio evento traumatico, di cui all’inizio ne aveva addirittura scordato la dinamica: “Se vivo un evento traumatico, dimentico quello che è successo, non dimentico l’evento, ma quello che è accaduto all’interno. Ad esempio, da poco ho avuto un litigio pesantissimo. Sapevo di aver litigato con questa grandissima… maleducata e ricordo anche che mi ha maltrattato in maniera traumatica. Perché io mi sono ritrovato senza parole, non mi aspettavo questa cosa qua. E quindi questo evento mi ha talmente scioccato, che a un certo punto io ho dimenticato quello che lei mi ha detto durante questa discussione, che è stato un vero momento di sclero.”

Valerio Scanu e la lite pesantissima: “Mi hanno ricordato cosa è successo”

Valerio Scanu ha raccontato di aver avuto una pesantissima lite con una persona, lite della quale però inizialmente si era dimenticato la dinamica. A ricordargliela, come da lui rivelato a Mauro Mohoric, due testimoni: “Io c’ho messo una croce sopra, ma continuavo a ripetermi ‘sì, ok, abbiamo litigato, ma che cosa mi ha detto?’. Non ricordavo quello che mi avesse detto. E poi per fortuna vicino a me e a quest’altra persona, in quel momento c’erano due signori, che mi hanno ricordato quello che era successo. Allora me l’hanno raccontato e io ho detto “Ah, ecco cosa mi aveva detto!“.

Valerio Scanu, con chi ha litigato?

Nel corso dell’intervista con Mauro Mohoric, Valerio Scanu non ha voluto fare il nome della persona con la quale ha avuto questa pesantissima lite ma ha voluto svelare alcuni dettagli, come il fatto che non sia avvenuta in ambiente privato ma in quello artistico (forse mentre faceva uno spettacolo?): “Questa cosa non è accaduta in ambito personale, ma artistico. Ma sono rimasto sconvolto da questa cosa. Purtroppo sono una persona per bene, educata e rispettosa del prossimo. Quindi, quando accadono certe cose io resto basito. Alla mia età mi sorprendo ancora di come la gente possa essere così greve“. Resta il mistero su chi sia questa persona.