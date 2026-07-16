Antonela Roccuzzo, moglie di Lionel Messi e mamma dei suoi tre figli, ha costruito la sua carriera nel mondo della moda.

C’è chi segue i Mondiali 2026 per le giocate dei campioni e chi, invece, non perde di vista le tribune, dove le compagne dei calciatori sono ormai protagoniste tanto quanto i loro partner. Tra tutte spicca Antonela Roccuzzo, moglie di Lionel Messi, presenza fissa sugli spalti durante il cammino dell’Argentina verso la finale. Elegante, riservata e amatissima dai tifosi argentini, Antonela è diventata negli anni una delle Wags più celebri al mondo. Ma dietro l’immagine della moglie del campione c’è una donna che ha costruito una carriera di successo tra moda, imprenditoria e social network.

Chi è Antonela Roccuzzo: la moglie di Messi

Nata nel 1988 a Rosario, in Argentina, Antonela Roccuzzo ha conosciuto Lionel Messi quando erano ancora bambini. I due vivevano nello stesso quartiere e il futuro fuoriclasse era grande amico del cugino di lei, Lucas Scaglia. Dopo il liceo, Antonela si è iscritta alla facoltà di Odontoiatria per poi passare a Comunicazione Sociale. Gli studi universitari, però, sono stati interrotti quando ha deciso di seguire Messi in Europa, accompagnandolo nella sua carriera calcistica.

Negli anni è riuscita comunque a costruirsi una carriera indipendente. Dal 2016 ha iniziato a lavorare come modella e oggi è una delle influencer più seguite al mondo, con oltre 40 milioni di follower su Instagram. Collabora con importanti marchi internazionali della moda e della gioielleria, tra cui Tiffany & Co. e Stella McCartney, diventando uno dei volti più richiesti dalle grandi maison.

Quella tra Lionel Messi e Antonela Roccuzzo è una delle storie d’amore più longeve del mondo dello sport. Dopo l’infanzia trascorsa insieme a Rosario, le loro strade si separarono quando Messi si trasferì in Spagna per entrare nelle giovanili del Barcellona. Nonostante la distanza, il rapporto non si interruppe mai. Secondo quanto raccontato negli anni, il loro legame cambiò definitivamente nel 2005, quando Messi tornò in Argentina per stare vicino ad Antonela dopo la tragica scomparsa di una sua cara amica. Da quel momento iniziò la loro relazione, inizialmente vissuta lontano dai riflettori. Con il passare del tempo, però, la coppia venne fotografata insieme e la storia d’amore divenne di dominio pubblico. Il matrimonio è stato celebrato nel giugno 2017 a Rosario, in una cerimonia definita da molti come il “matrimonio del secolo” del calcio, alla presenza di amici, familiari e numerose stelle del mondo dello sport. Dal loro amore sono nati tre figli: Thiago, Mateo e Ciro, spesso immortalati insieme ai genitori sugli spalti durante le partite dell’Argentina.

Antonela Roccuzzo: il rito portafortuna ai Mondiali 2026

Durante i Mondiali 2026 Antonela Roccuzzo è diventata anche protagonista di una curiosa tradizione nata tra i tifosi argentini.

Secondo alcuni sostenitori dell’Albiceleste, la presenza della moglie di Messi allo stadio sarebbe un vero portafortuna per la nazionale. Sui social è così nato un piccolo rituale che molti seguono con attenzione prima di ogni partita. Secondo questa consuetudine, Antonela e i tre figli dovrebbero indossare la prima maglia dell’Argentina nelle gare con numerazione pari e la seconda divisa in quelle dispari. A completare il rito ci sarebbe anche l’immancabile selfie pubblicato da Antonela direttamente dagli spalti.

Naturalmente si tratta soltanto di una simpatica superstizione dei tifosi, che attribuiscono alla famiglia Messi un valore simbolico durante il percorso della nazionale. Intanto Antonela continua a sostenere il marito dagli spalti, confermandosi una delle protagoniste più seguite anche fuori dal terreno di gioco.