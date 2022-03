1 Chi lascerà L’Isola dei Famosi 16?

Questa sera su Canale 5 arriva la terza puntata de L’Isola dei Famosi 16, e come sempre ne vedremo di belle. È trascorsa ormai una settimana da quando i naufraghi sono sbarcati in Honduras e da quando hanno iniziato questa nuova esperienza. Tuttavia sembrerebbe che tra alcuni concorrenti ci siano già delle forti tensioni in corso. Dopo la lite avvenuta qualche giorno fa tra Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis, tra i due non sembrerebbe esserci ancora stato un chiarimento, e non è escluso che questa sera l’ex gieffina e l’attore abbiano modo di avere un nuovo faccia a faccia. Come se non bastasse scopriremo anche chi sarà eliminato e chi dovrà lasciare la Palapa. Al televoto ci sono due coppie: Antonio Zequila con Floriana Secondi, e Carmen Di Pietro con Alessandro Iannoni. Ma chi tra loro dovrà abbandonare il resto del gruppo?

In questi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito chiedendovi di salvare la vostra coppia preferita, e di votare invece quella che vorreste far fuori dal programma. Secondo le preferenze dei lettori, a risultare la coppia più votata, e dunque ipoteticamente a rischio eliminazione, è quella formata da Antonio Zequila e Floriana Secondi, che ottengono l’82% dei voti. Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, invece sono risultati essere i più amati, con il 18% dei voti.

Naturalmente precisiamo che non è detto che le cose vadano esattamente in questo modo e che siano Floriana Secondi e Antonio Zequila gli eliminati de L’Isola dei Famosi 16. Il televoto infatti attualmente è ancora aperto e solo stasera scopriremo quello che accadrà. C’è anche da ricordare che la coppia perdente con ogni probabilità raggiungerà Playa Sgamada, dove incontrerà i naufraghi già eliminati. Nel corso della serata dunque potrebbe esserci un televoto flash, che decreterà il concorrente realmente eliminato dal programma.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà però facciamo affidamento su un altro sondaggio, per capire chi potrebbe lasciare la Palapa questa sera.