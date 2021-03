L’Isola dei famosi: chi sarà il terzo eliminato? I sondaggi

1 Il terzo eliminato de L’Isola dei famosi

In onda stasera su Canale 5 la quarta puntata de L’Isola dei famosi, condotto da Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino come inviato dall’Honduras. In studio troviamo anche Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini in veste di opinionisti, sempre molto pungenti e ironici. E nel corso di questa puntata scopriremo chi sarà il nuovo eliminato tra Brando Giorgi e Francesca Lodo.

I primi due eliminati sono stati il Visconte Ferdinando e Akash Kumar. Ed entrambi non hanno accettato di continuare la loro avventura su Parasite Island insieme agli aspiranti naufraghi Fariba Therani e Ubaldo Lanzo. Ma chi sarà quindi il nuovo eliminato? E questo accetterà di restare in Honduras? Come da tradizione, sono ovviamente partiti i sondaggi e grazie ad essi possiamo già farci un’idea su chi possa uscire dal gioco tra Brando e Francesca. Per il portale Reality House i risultati sono i seguenti: Brando ha una percentuale del 66% mentre Francesca del 34%. Quindi a rischio eliminazione è Brando Giorgi, arrivato a L’Isola dei famosi nella seconda puntata.

Come sempre naturalmente precisiamo che non è detto che le cose vadano esattamente in questo modo e che sia proprio Brando Giorgi il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi. Il televoto infatti verrà chiuso da Ilary Blasi nel corso della diretta, e solo allora scopriremo quale sarà il destino dei due naufraghi in nomination.

E per avere un’idea ancora più chiara di come potrebbero andare le cose in questa quarta puntata del reality, vediamo anche i risultati di un altro sondaggio, indetto questa volta dal portale Grande Fratello Forum.

Ecco i risultati…