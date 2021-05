1 Il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi

Questa sera su Canale 5 torna L’Isola dei Famosi, e dopo il cambio di programmazione finalmente il doppio appuntamento settimanale sarà nuovamente in diretta! Anche stavolta senza dubbio non mancheranno colpi di scena, e di certo ne vedremo delle belle. Come sappiamo lo scorso lunedì Ilary Blasi ha aperto un televoto con i nominati della settimana, che avrebbe dovuto decretare il nuovo eliminato. A scontrarsi stavolta sono stati Miryea Stabile, Roberto Ciufoli, Emanuela Tittocchia e Ubaldo Lanzo. Tuttavia qualche ora fa proprio quest’ultimo a causa di alcuni problemi di salute è stato costretto al ritiro. Il televoto è stato così momentaneamente sospeso e riaperto poco dopo con gli altri tre naufraghi nominati. Ma chi sarà tra loro a lasciare la Palapa?

Come sempre sul web sono partiti dei sondaggi in merito al prossimo eliminato. Ad indire una votazione è stato anche Reality House, che poco fa ha svelato i risultati. Ad essere il meno favorito, e dunque a rischio eliminazione, è stato Roberto Ciufoli, che ottiene il 15% dei voti. A seguire troviamo Emanuela Tittocchia, col 29% dei voti, e Miryea Stabile, risultata la più amata con il ben 56% dei voti!

Tuttavia come sempre specifichiamo che non è detto che le cose vadano esattamente in questo modo e che sia Roberto Ciufoli il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi. Il televoto infatti verrà chiuso solo questa sera nel corso della diretta con Ilary Blasi, e per allora le cose potrebbe del tutto cambiare.

Per avere un’idea più chiara di quello che potrebbe accadere però facciamo anche affidamento sul sondaggio lanciato dal portale Grande Fratello Forum.