Durante l’ultima puntata Ballando con le Stelle, Fabio Fognini e Filippo Magnini hanno sollevato una critica verso Barbara d’Urso, che nel backstage ha replicato.

La replica di Barbara d’Urso alla polemica

Tensione e polemiche nella terza puntata di Ballando con le Stelle, dove Fabio Fognini e Filippo Magnini non hanno nascosto il loro fastidio durante l’esibizione di Barbara d’Urso. Il motivo? Un breve video mandato in onda nel mezzo della sua performance, che avrebbe permesso alla conduttrice di fare una pausa e riprendere fiato.

LEGGI ANCHE: Giorgia Cardinaletti svela di essere stata contattata per Ballando e perché ha detto ‘no’

Il filmato mostrava la sua prima coreografia realizzata proprio in quello studio, ed è stato inserito dal suo maestro, Pasquale La Rocca, come parte della coreografia. Ma la scelta ha fatto storcere il naso agli sportivi.

Nel video andato in onda anche a La Volta Buona, si è sentito chiaramente Fognini dire: “Ah c’è una intro nel mezzo? Allora si può pure riposare!”

Commento al quale Magnini ha annuito, trovandosi d’accordo con lui, come mostrato da questo video sottostante.

La reazione non è passata inosservata, tanto che Caterina Balivo ha sottolineato:

“Magnini e Fognini hanno accusato Barbara d’Urso di favoritismo, sono stati molto espliciti.”

Ma la replica di Barbara d’Urso non si è fatta attendere. Intervistata da Domenico Marocchi, inviato de La Volta Buona, ha chiarito: “L’intro non era stato messo per farmi riposare, ma perché doveva far parte di una storia. Io ho raccontato una storia con la coreografia, ma non l’hanno capito, pazienza.”

La coreografia al centro del caso era un tango sulle note di Sweet Dreams. Nonostante le polemiche, Barbara d’Urso ha risposto con un sorriso ed è sembrata intenzionata ad andare avanti con determinazione, lasciando parlare il suo ballo.

Di questo non è escluso se ne possa tornare a parlare però durante le prossime puntate di Ballando con le Stelle.