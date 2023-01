Livio Cori: fuori il nuovo EP Solidago

Spettacolo

Redazione | 14 Gennaio 2023

Livio Cori pubblica il nuovo EP Solidago, in cui racconta i segni lasciati da un amore tormentato e del quale vuole liberarsi

Solidago, il nuovo EP di Livio Cori

Si chiama Solidago il nuovo EP di Livio Cori, pubblicato nella giornata di ieri 13 gennaio su tutte le piattaforme di digital music. Al suo interno le canzoni Sulo Pe’ Chella, fuori già dallo scorso mese, Scinne, Nun M’Annammoro, Tutte le Parole e Niente a che Dicere.

Il disco è prodotto dall’etichetta discografica MAGMA, fondata dallo stesso Livio Cori, insieme a Eitaway. La distribuzione è stata affidata dal cantante a Believe.

I brani di Solidago hanno sonorità alternative, R&B, una generale coloritura cupa e raccontano uno stato d’animo del quale il cantante voleva liberarsi. Per farlo ha scelto la musica, una cura naturale che l’ex di Anna Tatangelo ha abbracciato sin dall’infanzia.

Sul proprio lavoro, il trentaduenne di Napoli dice:

“È sicuramente il più intimo dei mei EP, potrei definirlo terapeutico. L’ho fatto più per seguire una mia esigenza che una discografia o magari per chi lo ascolterà. Scriverlo è stato un vero bene per me”.

Il significato del titolo e gli altri lavori dell’artista

Le solidago sono un genere di piante dai fiori gialli e le proprietà medicamentose, che promettono di guarire rimettendo in forze.

Proprio quello che il cantante spera di ottenere mediante le melodie da lui composte, e che dovrebbero alleviarlo da un amore tormentato. Un amore responsabile di aver lasciato in lui segni apparentemente incancellabili, ma di cui vorrebbe liberarsi per andare avanti.

Livio Cori ha all’attivo già tre EP, pubblicati rispettivamente nel 2017 (Delay), 2021 (Blu Verano) e 2022 (Tarantelle EP). Nel 2019 e nel 2020, invece, l’artista ha lavorato agli album Montecalvario e Femmena.

Il cantautore è balzato agli onori delle cronache tanto per la sua collaborazione nella serie Gomorra, di cui ha composto la colonna sonora e che lo ha anche visto recitare nella terza stagione, quanto per la storia con Anna Tatangelo, che ha trovato in Livio il primo amore dopo Gigi D’Alessio.