Lo slip dress si conferma una delle tendenze chiave della primavera 2026, simbolo di un’eleganza essenziale e contemporanea. Nato dall’estetica lingerie e reso iconico negli anni ’90, questo abito leggero e fluido torna protagonista con nuove interpretazioni più versatili e sofisticate. Un capo minimal che si adatta facilmente sia ai look da giorno che alle occasioni serali, diventando indispensabile del guardaroba di stagione.

Lo slip dress: il grande ritorno della sensualità minimal

Lo slip dress si riconferma una delle tendenze chiave, incarnando perfettamente il ritorno alla moda essenziale ma sofisticata. Nato come capo ispirato alla lingerie e reso iconico negli anni ’90, oggi viene reinterpretato in chiave contemporanea con un approccio più sartoriale e consapevole. Il suo punto di forza è la capacità di valorizzare il corpo senza rigidità, grazie a tessuti fluidi come seta, satin tecnico ed eco-viscosa di nuova generazione, sempre più presenti nelle collezioni sostenibili. Anche la costruzione del capo evolve: spalline regolabili più strutturate, tagli bias (diagonali) che seguono meglio le forme e lunghezze variabili, dal mini al midi fino al maxi.

Le palette cromatiche della stagione puntano su tre direzioni principali:

neutri sofisticati (avorio, nude, champagne)

(avorio, nude, champagne) tonalità naturali (salvia, terracotta chiaro, sabbia)

(salvia, terracotta chiaro, sabbia) accenti intensi (blu petrolio, rosso rubino, nero lucido)

Questo mix rende lo slip dress un capo trasversale, capace di adattarsi a stili minimal, romantici o più audaci.

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Le star che hanno rilanciato lo slip dress: da icona vintage a must-have contemporaneo

Lo slip dress torna protagonista grazie alle celebrity internazionali, che lo reinterpretano tra richiami anni ’90 e archivi d’alta moda. Tra le prime a riportarlo sotto i riflettori c’è Hailey Bieber, che al Coachella ha indossato una versione in seta firmata Dior da John Galliano (1998), lo stesso modello reso celebre da Kate Moss, confermando il ritorno delle iconiche creazioni d’archivio. Anche Vittoria Ceretti, durante la Paris Fashion Week 2025, ha anticipato il trend con uno slip dress rétro stampato, reso più attuale da cappotto e mules, trasformando lo street style in passerella. Tra le interpretazioni più recenti si distinguono Irina Shayk e Chiara Ferragni, che lo hanno portato rispettivamente in versione satin con schiena scoperta e in una variante con dettagli in pizzo durante la Milano Fashion Week 2026. Sul red carpet, Brie Larson ha scelto uno slip dress verde salvia d’archivio, mentre Rebecca Ferguson ha puntato su una versione dorata dalle atmosfere più sensuali. Anche Anya Taylor-Joy e Zoë Kravitz hanno confermato la tendenza con look d’archivio e custom couture, fino a Simone Ashley, che ha proposto una versione più giovane e audace in seta verde smeraldo.

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Lo slip dress è la tendenza primavera 2026: outfit e abbinamenti

Nella primavera 2026 lo slip dress esce definitivamente dal contesto serale per diventare un capo centrale del guardaroba quotidiano. Il segreto stilistico è il layering, ovvero la stratificazione, che permette di “smontare” la sua natura lingerie rendendolo più urbano e versatile. Le combinazioni più interessanti puntano sul contrasto tra delicatezza e struttura, creando outfit equilibrati ma mai banali.

Oltre ai classici, emergono nuove interpretazioni più fashion-forward:

T-shirt aderente o a costine sotto lo slip dress per un effetto street anni ’90

Camicia bianca oversize aperta o annodata in vita per un look rilassato ma curato

Cardigan corto o lavorato a maglia per un mood romantico contemporaneo

Blazer strutturato o boxy per un contrasto tra maschile e femminile

Stivali bassi o mocassini chunky per dare carattere all’insieme

Un elemento spesso sottovalutato ma fondamentale è la gestione delle texture: il contrasto tra il lucido dello slip dress e materiali opachi (cotone, lana leggera, denim) crea profondità visiva e rende il look più interessante.

La sera lo slip dress ritrova la sua vocazione più elegante e sensuale, diventando un vero e proprio abito da occasione. Le versioni più raffinate includono dettagli couture come bordature in pizzo impalpabile, inserti trasparenti strategici o drappeggi morbidi che enfatizzano il movimento del tessuto. Lo styling serale si concentra su un’eleganza essenziale, dove ogni elemento è studiato per non sovrastare l’abito. Le scarpe giocano un ruolo chiave: sandali minimal con tacco sottile allungano la silhouette, mentre modelli con cinturini sottili aggiungono delicatezza.

Gli accessori seguono la stessa filosofia:

mini bag strutturate o clutch gioiello

orecchini lunghi e sottili per slanciare il collo

anelli minimal o set coordinati per un effetto raffinato

Anche il beauty look diventa parte integrante dello styling: pelle luminosa effetto “glow”, labbra naturali o leggermente glossy e capelli lasciati sciolti con onde morbide o raccolti low bun spettinati. Il risultato è un’eleganza moderna, mai eccessiva, che punta tutto sulla naturalezza controllata.