Il Coachella Festival è uno degli eventi musicali più famosi e desiderati al mondo. Quest’anno, inoltre, si celebrano i 25 anni della manifestazione che, come sempre, si svolge nelle settimane centrali di aprile, quest’anno dunque dal 10 al 12 aprile e dal 17 a al 19 aprile. Ma, quando costa un biglietto?

Coachella 2026, gli headliner designati

Dal 10 al 12 aprile e dal 17 al 19 aprile 2026, a Indio, in California, va in scena il Coachella Festival, evento diventato famoso in tutto il mondo. Concerti, intrattenimento e tanto divertimento, con almeno 100.000 persone presenti ogni giorno della manifestazione. Si parte già intorno alle ore 13.00 locali, con la musica che prosegue fino a tarda notte. Sono tre gli headliner designati per il Coachella 2026, ovvero Sabrina Carpenter, Justin Bieber e Karol G (prima headliner latina della storia del Festival). Sono loro gli artisti scelti come simbolo di questa edizione. Ma, in molti si chiedono, quando costa partecipare al Coachella Festival? Scopriamolo insieme.

Quanto costa andare al Coachella 2026? Il prezzo dei biglietti

Già solo a leggere i nomi degli headliner, pensando poi alla portata di tutta la manifestazione, è palese che per partecipare al Coachella 2026 serva un budget importante. Questi sono i prezzi più citati per i pass:

General Admission : partono da 549 dollari, ovvero 469 euro;

: partono da 549 dollari, ovvero 469 euro; Vip: i biglietti partono da 1.199 dollari, ovvero 1.024 euro.

Ma non è finita qui, infatti in alcune sezioni ufficiali del Coachella compaiono anche cifre ancora più alte per alcuni weekend, come il pass General Admission tra i 649 e i 699 dollari e il pass Vip tra i 1.199 e i 1.399 dollari.

Insomma, prezzi davvero da capogiro. In più, bisogna sommare al costo dei biglietti anche quelli dell’alloggio. Vediamo ora quindi quando si viene a spendere in tutto.

Coachella 2026: quanto si spende tra biglietti e alloggio?

Come abbiamo visto, anche solo per un biglietto General Admission si spende una fortuna per poter partecipare al Coachella 2026. A ciò, però, va aggiunto anche il costo dell’alloggio (oltre che del viaggio). Anche qui bisogna fare alcune distinzioni. Chi ad esempio opta per un pass base con campeggio semplice e spese contenute, può in tutto spendere tra i 2.500 e i 3.000 dollari, ovvero tra i 2.135 e i 2.562 euro. Chi invece opta per una esperienza con aeree vip o glamping, può spendere tra i 4.000 e i 5.000 dollari, ovvero tra i 3.416 e i 4.269 euro. Infine chi sceglie un hotel lussuoso con anche magari pacchetti premium, può arrivare a spendere anche 10.000 dollari, ovvero circa 8.500 euro.