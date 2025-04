Oramai Anna Pettinelli ci ha preso gusto. Nel guanto prof di questa sera ad Amici 24 ha coinvolto la collega Deborah Lettieri in un can can. Ma la chicca finale è stata la prof di canto che ha finto di farsi lanciare da un cannone!

Amici 24, show delle Petti-Letti

Nella quinta puntata di Amici 24 dopo la bella esibizione dei Cucca-Lo e la divertente performance degli Zerbi-Cele, è stata la vota di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, le cosiddette Petti-Letti. Le due insegnanti sono state protagoniste di un siparietto che ha scatenato le risate del pubblico e dei giudici.

La Pettinelli e la Lettieri sono state impegnate in un più che improbabile can can, in una versione decisamente molto trash! Ad Amici 24 la scena si è aperta con Anna Pettinelli e Deborah Lettieri che con i loro abiti sgargianti hanno realizzato il loro numero.

Il pubblico e tutti i presenti non sono riusciti a trattenere le risate, specie nel momento in cui Anna Pettinelli ci ha riservato una chicca finale tutta da ridere. Un colpo di scena… anzi di cannone! Una scena da Oscar in cui la prof del talent show ha finto di farsi letteralmente sparare da un cannone (scenico). La coreografia, degna delle migliori scene comiche, resterà sicuramente nella storia dei momenti più esilaranti di questa edizione di Amici 24.

L’esibizione come potete vedere ha visto anche Deborah Lettieri mettersi alla prova in questo indimenticabile can can, mentre Anna Pettinelli ha eseguito i passi più scatenata che mai. Le insegnanti hanno provocato anche la reazione di Maria De Filippi che, divertita si è gustata la scenetta come tutti noi!

Il siparietto è diventato virale sui social e ci sono già meme, gif, immagini di vario genere con il ballo realizzato da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri così come il colpo finale della prof di canto. E questa loro trovata le ha persino portate a vincere il guanto di sfida. Hanno mostrato autoironia e hanno saputo ridere loro stesse del numero portato in scena ad Amici 24!