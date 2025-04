Eliminata dalla quinta puntata di Amici 24, Francesca è uscita dal programma! Al suo seguito anche Jacopo Sol, che ha lasciato lo studio.

Amici 24, Jacopo Sol lascia lo studio con Francesca

Che questa puntata sarebbe stata tosta i ragazzi di Amici 24 ne erano consapevoli, tanto da fare tutte le supposizioni del caso sul possibile eliminato. Ma non si è mai effettivamente pronti a salutare un compagno di scuola con cui hai condiviso bei momenti, specie se si tratta d’amore.

Lo sanno molto bene Francesca, eliminata dopo la prima manche, e il suo fidanzato Jacopo Sol. La ballerina di Deborah Lettieri per quanto abbia ricevuto due importantissime offerte di lavoro, ha dovuto comunque rinunciare al sogno di continuare ad esibirsi ad Amici 24. Ma ci saranno sicuramente altre occasioni per lei.

Tutti i suoi compagni si sono detti molto dispiaciuti per la sua uscita dal programma, in particolare Jacopo Sol. Il cantante, con cui è nata una bella storia d’amore, le ha detto che senza di lei non sarebbe stato lo stesso percorso ed è ben consapevole di aver trovato una persona davvero molto speciale. Parole queste che hanno scaldato il cuore della sua dolce metà conosciuta tra i banchi di Amici 24:

“Volevo ringraziarla a nomi di tutti, perché sei una persona speciale. Se non ci fossi stata tu io sarei stata una persona diversa. Quando balli provochi qualcosa in tutti, hai una luce speciale. Lei aveva paura di cosa succederà dopo. Ti meriti le offerte di lavoro“, ha detto Jacopo Sol, facendo emozionare ancor di più la sua fidanzata, già provata per l’eliminazione e tutte le emozioni che stava provando in quel preciso istante.

Ma non è finita qui, perché quando Francesca ha dovuto lasciare lo studio di Amici 24, Jacopo Sol è uscito con lei e ha trascorso cinque minuti in sua compagnia per poterci parlare un attimo e salutarla per bene.

A questo punto Jacopo sarà ancor più motivato a preservare il suo posto nella scuola e arrivare al sogno della finale e vittoria di Amici 24. Riuscirà in questa impresa?