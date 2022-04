Amici 21: l’esibizione di Lorella Cuccarini e Todaro

Come in ogni puntata che si rispetti, anche questo sesto appuntamento di Amici 21 non sembra deludere le aspettative. Tra esibizioni di alto livello tra i ragazzi della scuola e qualche scaramuccia tra professori, non è mancato il guanto di sfida che ha visto scontrarsi Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro con Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

In ogni puntata ormai le due ‘coppie’ di insegnanti intrattengono il pubblico di Amici 21 (in studio e da Casa) con delle performance davvero curiose. Mentre Lorella e Raimondo puntano tutto sulla bravura e la tecnica, Rudy e Alessandra vanno dritti sulla simpatia. Esattamente come avvenuto nelle precedenti settimane, anche stasera non è mancato lo spettacolo.

Sono stati Lorella e Raimondo ad aprire le danze. Se Rudy e Alessandra si sono esibiti con Cacao Meravigliao e Brazil, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro hanno deciso di scendere in pista con Thriller , brano storico della discografia di Michael Jackson ed Thriller di Michael Jackson ed Everybody (Backstreet’s Back) dei Backstreet Boys. Una coreografia impeccabile che ha conquistato tutti.

Per quanto siano stati impeccabili la giuria di Amici 21 anziché premiare Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, ha preferito la spavalderia di Rudy Zerbi e della maestra Alessandra Celentano. I due insegnanti si sono aggiudicati così questa partita.

E voi per chi avete fatto il tifo tra loro: Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro o Alessandra Celentano e Rudy Zerbi? Ditecelo nei commenti e continuate a seguirci per altre news su Amici 21.

Novella 2000 © riproduzione riservata.