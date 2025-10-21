Domani sera su Canale 5 va in onda la seconda puntata della nuova edizione di This Is Me. Ma chi saranno gli ospiti di questo appuntamento? Ecco chi ci sarà in studio con Silvia Toffanin.

Chi ci sarà domani sera a This Is Me

La seconda edizione di This Is Me è ufficialmente iniziata. Anche quest’anno alla conduzione del programma targato Maria De Filippi c’è Silvia Toffanin, che puntata dopo puntata accoglie in studio i più grandi nomi del mondo dello spettacolo e dello sport. I Vip ripercorrono così insieme alla conduttrice i momenti più belli e importanti delle loro carriere e non mancano naturalmente le emozioni.

Proprio domani sera su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata della trasmissione, che stavolta celebrerà una delle showgirl più amate del nostro paese: Lorella Cuccarini. Quest’anno infatti la prof di Amici compie 40 anni di carriera e per l’occasione dunque domani sera ci sarà una grande festa. Ma le emozioni non sono finite qui.

A raggiungere Lorella Cuccarini a This Is Me ci saranno diversi ospiti, che in un modo o nell’altro hanno condiviso i suoi successi. Ma chi ci sarà dunque nel corso della seconda puntata? Scopriamolo. Oltre alla showgirl ad arrivare in studio saranno Angelina Mango, Amadeus, Beppe Vessicchio, Pooh, Elena D’Amario, Alessandra Celentano, Mida, Sarah Toscano. E ancora: Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini, Stephan El Shaarawy, Alessandro Siani, Ricchi e Poveri, Garrison, Nina Zilli e Marco Columbro. Un parterre ricco di ospiti, che si preparano a celebrare la voce de La notte vola.

Una grande festa dunque attende Lorella Cuccarini e tutti i fan domani sera e di certo non mancheranno tantissime emozioni. Appuntamento con Silvia Toffanin con la seconda puntata, come sempre alle ore 21:30 su Canale 5.