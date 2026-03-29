Lorenzo Salvetti, allievo di Amici 25, ha conquistato il pubblico nonostante la sua giovane età. Nato nel 2008, il cantautore veronese ha dimostrato talento e sensibilità fin dall’infanzia. Ecco come è entrato nella scuola e il percorso che lo ha portato sul palco, tra musica, pianoforte e il sogno di una carriera da protagonista.

Lorenzo Salvetti: le radici di un talento precoce

Lorenzo Salvetti, nato nel 2008 in provincia di Verona, cresce in una famiglia in cui la musica è parte integrante della vita quotidiana. Con un fratello batterista e genitori appassionati, sviluppa fin da piccolo una sensibilità artistica fuori dal comune. Frequenta il liceo musicale, dove approfondisce lo studio del pianoforte, partecipa a cori di canto antico e si avvicina alla recitazione, immaginando già un futuro sul palco. Come lui stesso ha raccontato, “per me la musica è come per un essere umano l’acqua”, rivelando quanto il canto rappresenti una componente essenziale della sua identità.

La consacrazione televisiva: X Factor 2024 per Lorenzo Salvetti

La svolta arriva nel 2024, quando Lorenzo partecipa alle audizioni di X Factor con una cover intensa di Poetica di Cesare Cremonini, accompagnandosi al pianoforte. La sua performance cattura immediatamente l’attenzione dei giudici e del pubblico, tanto che Achille Lauro lo inserisce nella sua squadra. Lorenzo percorre tutto il programma senza mai trovarsi in ballottaggio, arrivando alla finale a Piazza del Plebiscito a Napoli davanti a migliaia di spettatori e classificandosi quarto, dietro I Patagarri, Les Votives e Mimì. A soli 16 anni, diventa uno dei finalisti più giovani della storia recente del talent. Il brano inedito presentato durante il programma, Mille concerti, conquista il pubblico e raggiunge quasi due milioni di ascolti su Spotify, segnando il primo grande successo della sua carriera.

Lorenzo Salvetti e il 2025: un anno di riflessione e rinascita artistica

Nonostante l’ottimo percorso a X Factor, Lorenzo attraversa nel 2025 un periodo di incertezza creativa: si sente bloccato e confuso sulla direzione da dare alla sua musica. Questa fase di introspezione, tuttavia, lo spinge a rimettersi in gioco con rinnovata determinazione. Decide così di entrare nella scuola di Amici, segnando un episodio unico: è il primo ex finalista di X Factor a iscriversi a un’altra trasmissione televisiva di talent solo un anno dopo la sua esperienza. La sua scelta dimostra quanto creda nella crescita artistica e nella disciplina necessaria per affinare il proprio talento sotto la guida di Maria De Filippi e della sua squadra di insegnanti.

Lorenzo Salvetti, chi è l’allievo di Amici 25 (e come è entrato)?

A novembre 2025 Lorenzo diventa ufficialmente allievo di canto ad Amici, entrando nella squadra guidata da Lorella Cuccarini. Pur arrivando con il favore del pubblico, deve affrontare critiche da parte di alcuni professori, come Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, che mettono in discussione la capacità di emozionare durante le esibizioni. Con il brano inedito Stupida vita, Lorenzo mette in luce la sua sensibilità e conquista l’unanimità dei docenti, aprendo una nuova fase della sua carriera.

Lo stile del giovane cantante resta profondamente legato al cantautorato italiano, caratterizzato da un approccio emotivo e sincero, capace di unire energia giovanile e introspezione. Tra studio, musica e social, Lorenzo continua a condividere il suo percorso, con la consapevolezza che ogni nuova sfida potrebbe trasformare il suo talento in una carriera importante.