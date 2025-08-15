Si parla con insistenza di un presunto nuovo flirt per Lorenzo Spolverato. Dopo aver sorvolato per giorni, l’ex gieffino è intervenuto con un video e replicato ai gossip con un video, svelando come stanno realmente le cose.

Lorenzo Spolverato replica ai gossip

Stando a diverse segnalazioni giunte a Lorenzo Pugnaloni e Deianira Marzano in direct su Instagram, Lorenzo Spolverato avrebbe un nuovo flirt. Archiviata la relazione con Shaila Gatta, secondo i rumor, il modello avrebbe il cuore impegnato, ma si tratterà di semplici voci infondate o c’è qualcosa di vero a riguardo? Fino a oggi l’ex gieffino aveva fatto finta di niente, ma nelle scorse ore tramite il suo canale broadcast ha deciso di rispondere, una volta per tutte.

Lorenzo Spolverato ha caricato un video in cui ha fatto chiarezza una volta per tutte, trovandosi costretto a intervenire visti i numerosi gossip sul suo conto: “Lei no, lei è un poster, è un cartellone”, ha detto indicando l’immagine alle sue spalle in cui è raffigurata una ragazza.

Come sempre sei un GRANDE #lorenzospolverato difendi la tua vita privata perche è TUA SOLTANTO x il resto W l'amicizia W L'amore in tutte le sue forme e W x te Lollo che sei UNICO e noi ti amiamo proprio perché sei cosi !!! Non cambiare mai 💚💚 #lolliners pic.twitter.com/pUv40kJ9GS — gabryvic (@gabryvic1) August 15, 2025

Come potete vedere nel video, Lorenzo Spolverato ha aggiunto: “Da una parte dico, c’è tanto di quel dispiacere perché leggo di quelle robe. Perché ogni volta questa. Dall’altra quando mi prendo del tempo e non dico che smentisco, però affronto le situazioni dando spiegazioni. Ho pensato che se avessi messo una foto con lei alle spalle qualcuno pensa sia la mia fidanzata.

E ancora Lorenzo Spolverato ha detto: “Se sparlare senza sapere vi fa stare bene, ma io dico…. concentratevi sulle cose serie. Non è che se uno frequenta lo stesso posto o fanno la foto nello stesso posto allora. Esiste l’amicizia tra uomo o donna, usciamo da questa mentalità bigotta. Concentratevi sulle cose serie. Basta. Lei è una mia amica”

Insomma Lorenzo Spolverato con queste parole ha dunque smontato i gossip, smentendo così qualsiasi presunto nuovo flirt!