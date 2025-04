Secondo un rumor che sta circolando nelle ultime ore, Lorenzo Spolverato sarebbe nel mirino de Le Iene, come nuovo inviato per la prossima stagione.

Lorenzo Spolverato prossimo inviato a Le Iene? Il rumor

Negli ultimi giorni, un’indiscrezione si è fatta largo sui social: Lorenzo Spolverato, controverso ex concorrente del Grande Fratello, potrebbe approdare a Le Iene come nuovo inviato nella prossima edizione del celebre programma di Italia 1.

A lanciare il rumor è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza. Quest’ultimo ha lasciato intendere che la redazione del programma sarebbe interessata a puntare sul giovane volto televisivo per la nuova stagione.

Effettivamente, anche Alfonso Signorini, dopo aver accolto nello studio del GF, Spolverato, ha suggerito che avrebbe potuto lavorare come inviato de Le Iene.

La notizia ha immediatamente fatto il giro dei social, scatenando reazioni contrastanti. Da una parte, i fan di Lorenzo si sono detti entusiasti all’idea di vederlo in un contesto così prestigioso. Sarebbe un’opportunità importante per dimostrare il suo valore oltre il reality.

Dall’altra parte, però, non sono mancate le critiche: i detrattori dell’ex gieffino speravano infatti che il suo percorso televisivo si fosse concluso con la fine del Grande Fratello, anche alla luce di alcune voci circolate in contemporanea.

Stando a quest’altro rumor, Mediaset avrebbe piuttosto deciso di “chiudere le porte” al giovane modello, dopo i numerosi commenti negativi che ha ricevuto nel corso dei mesi, per certi atteggiamenti tenuti all’interno della Casa.

L’eventuale ingresso a Le Iene segnerebbe per lui una svolta decisiva. Gli permetterebbe di cimentarsi con inchieste, servizi d’attualità e approfondimenti, un contesto totalmente diverso da quello del reality show.

Al momento, né Lorenzo Spolverato né la produzione de Le Iene hanno confermato o smentito le voci. Ci si chiede dunque quale sia la verità: davvero Mediaset ha deciso di puntare su di lui per una nuova avventura televisiva o si tratta soltanto di un’ipotesi infondata?

In attesa di notizie ufficiali, che assecondino o meno i rumors, l’attenzione del pubblico continua ad essere ancora molto rivolta verso gli ex concorrenti dell’edizione appena conclusa di Grande Fratello.