Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, sembrerebbe che Angelo Madonia faccia parte del cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza prossimamente su Canale 5.

Angelo Madonia tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi?

Si torna a parlare de L’Isola dei Famosi. In queste settimane infatti in Mediaset si sta preparando la nuova attesissima edizione del celebre reality show, che debutterà su Canale 5 prossimamente. Attualmente però sono poche le informazioni che abbiamo sulla trasmissione, nonostante in rete non manchino i gossip e le indiscrezioni. Stando a quanto è emerso, quest’anno alla conduzione ci sarà Veronica Gentili, che prenderà il posto di Vladimir Luxuria. Quest’ultima tuttavia, secondo un retroscena spuntato in rete qualche ora fa, potrebbe fare ritorno in studio, nuovamente nelle vesti di opinionista.

Proprio tra i candidati a questo ruolo, sempre stando a quanto si mormora nell’ambiente, ci sarebbe anche Simona Ventura, che per prima ha contribuito al successo del reality show. Non mancano anche i pettegolezzi sul possibile cast di naufraghi, che tuttavia al momento non è ancora stato confermato. In attesa di saperne di più, in queste ore a parlare è stata Deianira Marzano, che ha sganciato la bomba.

Stando a quanto riferisce l’esperta di gossip, sembrerebbe che a far parte della nuova edizione de L’Isola dei Famosi ci sia anche Angelo Madonia. L’ex maestro di Ballando con le Stelle sarebbe infatti scelto dagli autori e a breve dunque potrebbe approdare in Honduras per dare il via a questa nuova esperienza.

A oggi tuttavia vi invitiamo a prendere come sempre i rumor con le pinze. Da parte dei vertici Mediaset e da parte dei canali ufficiali della trasmissione non c’è infatti ancora alcuna news ufficiale. Di certo però nelle settimane a venire potrebbero arrivare le prime certezze e il pubblico attende con ansia di scoprire cosa accadrà.