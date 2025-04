In questi mesi si è a lungo parlato di Lorenzo Spolverato e in diverse occasioni c’è chi ha messo in dubbio il suo orientamento sessuale. Adesso il modello interviene sui social e fa chiarezza una volta per tutte.

Lorenzo Spolverato interviene

Uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione del Grande Fratello è stato di certo Lorenzo Spolverato. Il modello infatti per mesi è stato al centro dell’attenzione per via della chiacchierata relazione con Shaila Gatta, terminata solo di recente. Proprio nel corso della finale infatti l’ex Velina ha deciso di tornare in casa per lasciare Lorenzo, mettendo un punto alla storia. Nonostante in molti sperassero in un ritorno di fiamma, sembrerebbe che a oggi non ci sia alcuna possibilità di rivedere gli ex gieffini insieme e pare che entrambi stiano cercando di voltare pagina.

In rete tuttavia, come spesso è accaduto negli ultimi mesi, alcuni utenti stanno continuando a fare insinuazioni sull’orientamento sessuale di Lorenzo Spolverato. Il modello così, stufo di certe illazioni, ha deciso di intervenire nuovamente e con un post sui social è tornato a fare chiarezza, mettendo a tacere definitivamente le malelingue del web. Queste le dichiarazioni di Lorenzo:

“Costretto a smentire insinuazioni sulla mia sessualità, ribadisco ancora una volta che non esiste nessun uomo con cui io abbia intrattenuto una relazione e non ho nessuna frequentazione in corso, nemmeno con un’altra donna. Tutto quello che gira sui social, in particolare su TikTok, è frutto dell’immaginazione delle persone”.

In queste ore intanto, a sorpresa, Lorenzo Spolverato è anche sceso in difesa di Shaila Gatta. La ballerina infatti è finita nel mirino di alcuni utenti e così il modello, sui social, si è schiarato dalla parte della sua ex fidanzata, affermando: “Gli insulti, le critiche pesanti, l’esagerazione dell’odio social generale e nei confronti di Shaila, io non lo accetto e non voglio che avvenga. Dietro a un personaggio pubblico c’è pur sempre una persona, un cuore. Non è questo il mio desiderio. A prescindere da come andrà, rispetto la persona e la relazione perché comunque le voglio tanto bene e non mi piace tutto quello che sta accadendo”.