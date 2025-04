Ospite a Citofonare Rai 2, Angela Melillo è tornata a parlare della lite avuta con Valeria Marini a Ne vedremo delle belle, rivelando cosa non è stato mostrato in onda.

Parla Angela Melillo

Ieri sera è andata in onda la finale di Ne vedremo delle belle, durante la quale non sono mancate nuove liti tra le showgirl. In particolare a non passare inosservato è stato lo scontro tra Angela Melillo e Valeria Marini, che in questi giorni sono state protagoniste di un duro faccia a faccia. Tutto è iniziato quando proprio l’ex volto del Bagaglino si è presentata in ritardo in sala prove. A quel punto l’attrice si è lamentata del comportamento della Marini, che ha così sbottato affermando: “Qui è tutta un’accusa e una aggressione. Io vi rispetto, siete voi che non rispettate me. Se non vengo alle prove è perché ho dei gravi problemi. Chi sei per giudicarmi?“.

Anche in diretta le due showgirl si sono nuovamente affrontate ed entrambe hanno espresso il loro pensiero, dando la loro versione dei fatti. La lite naturalmente ha fatto discutere il web e gli utenti si sono divisi.

Oggi intanto, nel corso della nuova diretta di Citofonare Rai 2, ad arrivare in studio è stata proprio Angela Melillo. L’attrice, nel corso della chiacchierata con Paola Perego e Simona Ventura, è tornata a parlare della lite avuta con Valeria Marini, rivelando cosa non è stato mostrato in onda. Angela infatti ha raccontato che poco dopo la sua collega ha fatto ritorno in sala prove e le due hanno avuto modo di chiarirsi, mettendo così fine alla discussione.

Pare dunque che a oggi sia tornato il sereno tra la Melillo e la Marini, che si sono lasciate alle spalle l’accaduto.