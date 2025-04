Ieri sera nel corso della finale di Ne vedremo delle belle a far sorridere il pubblico è stata Valeria Marini. La showgirl infatti ha replicato la celebre coreografia di Chiamo io chiami tu, facendo divertire tutti quanti.

L’esibizione di Valeria Marini

Non sono mancate le risate nel corso della finale di Ne vedremo delle belle. Ieri sera su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata del talent show di Carlo Conti e a vincere la prima edizione è stata Lorenza Mario. Anche stavolta le 10 protagoniste del programma si sono cimentate in una serie di prove e a far sorridere il pubblico è stata ancora una volta Valeria Marini. La showgirl infatti, che in queste settimane si è messa in gioco con questa nuova esperienza, ha avuto modo di esibirsi nuovamente e naturalmente i video delle sue performance sono diventati virali. A un tratto però è accaduto qualcosa di inaspettato, che non ha prontamente attirato l’attenzione. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Proprio la Marini, a sorpresa, ha replicato l’ormai celebre e famosa coreografia di Chiamo io chiami tu di Gaia e naturalmente il momento ha strappato un sorriso a tutti i telespettatori. L’esibizione ha anche fatto il giro del web e non sono mancati i commenti ironici degli utenti.

voglio vivere in questo videopic.twitter.com/aC4ZkgxmIM — Spirito Sfranto (@SpiritoSfranto) April 12, 2025

Ieri sera intanto Valeria Marini è stata anche protagonista di una lite con Angela Melillo. Le due showgirl infatti a Ne vedremo delle belle si sono scontrate duramente e anche in diretta c’è stato un acceso confronto. Tuttavia sembrerebbe che al momento tutto si sia chiarito e che tra Valeria e Angela sia tornato il sereno.

Nel mentre la prima edizione di Ne vedremo delle belle è ufficialmente giunta al termine. In molti però si chiedono già se il prossimo anno il programma andrà di nuovo in onda e di certo sono in tanti a sperare nel ritorno della trasmissione.