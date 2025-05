Su Rai 1 il 31 maggio 2025 è andata in onda una nuova puntata imperdibile del gioco dei pacchi. Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Tutti i dettagli della partita di Alessia, pacchista della Valle d’Aosta.

Quanto hanno vinto ad Affari Tuoi stasera?

Oggi sabato 31 maggio, dopo la partita di Elisea per la Sicilia, è andata in onda una nuova puntata del gioco dei pacchi. La trasmissione condotta da Stefano De Martino ci ha regalato nuove emozioni. Quanto hanno vinto ad Affari Tuoi stasera?

Abbiamo assistito a una puntata mai vista per motivi di palinsesto (la morte di Papa Francesco), come precisato dal conduttore. Per la Valle d’Aosta ha giocato Alessia. Oggi vive in Emilia Romagna, è insegnante e pallavolista (ruolo di schiacciatrice). Nella ruota ha scelto uno dei pacchi, che abbiamo scoperto essere il numero 8. A giocare con lei sua sorella Chiara.

Presentati tutti i premi da 0 a 300.000 Euro, passando per il simpatico jack russell Gennarino e i Torcetti, dolci tipici della regione d’origine della pacchista, la serata ha avuto inizio. Sono stati subito eliminati i primi sei pacchi: 20 Euro, 1 Euro e 200 Euro. Dietro i tre successivi si nascondevano 30.000 Euro, 10 Euro e 20.000 Euro.

La partita è entrata nel vivo nel gioco dei pacchi, con la chiamata del Dottore che ha proposto subito cambio o offerta alla concorrente e messo sul piatto 40.000 Euro. Alessia di Affari Tuoi ha tritato l’assegno per continuare la gara. Eliminati quindi 3 pacchi che contenevano: 5.000 Euro; 300.000 Euro e 0 Euro. Com’è proseguita la partita di Alessia e quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi?

Alessia quanto ha vinto ai pacchi?

Il Dottore ha tentato di mettere i bastoni tra le ruote alla concorrente proponendo il cambio, ma ancora una volta Alessia ha deciso di seguire il suo intuito e ha risposto con un “no”, senza titubanze.

Poco dopo, la pacchista ha aperto un nuovo pacco contenente 200.000 Euro. L’importo rivelato ha suscitato la reazione contrariata da parte del pubblico in studio. Subito dopo, è stato aperto un secondo pacco da 100.000 Euro, seguito da un altro da 75.000 Euro.

A quel punto, il Dottore è tornato all’attacco con nuove proposte: 5 tiri con le carte di cambio o offerta. La concorrente ha scelto la prima opzione. Dopo una rapida consultazione con sua sorella, ha deciso di rifiutare ancora il cambio.

Quindi, qual è stata la somma finale portata a casa dalla concorrente nella puntata del 31 maggio? Quanto hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Nella seconda parte del programma è apparso in gioco un premio da 50.000 Euro, seguito da un altro pacco da 10.000 Euro. Sono rimasti all’attivo molti pacchi blu e solo 15.000 Euro. In seguito eliminati 500 Euro, 50 Euro e 100 Euro.

Così il Dottore ha rilanciato con un’altra proposta: un tiro per 5.000 Euro, tritati ancora una volta. L’ultimo tiro ha rivelato 15.000 Euro.

A quel punto restavano in gioco solo 2 pacchi: 1 kg di Torcetti e Gennarino. La concorrente nel suo pacco aveva il simpatico amico a quattro zampe.

Per tale motivo ha deciso di tentare il tutto per tutto scegliendo la Regione Fortunata per provare a vincere i 100.000 Euro. Ha puntato sul Piemonte. Purtroppo, la scelta si è rivelata errata e il montepremi è sceso a 50.000 Euro. Sono state quindi escluse le regioni che non nascondevano questa cifra. La concorrente ha puntato tutto sulla Sicilia contro la Sardegna, ultima rimasta. La sua scelta sarà stata quella giusta?

In conclusione, se vi state chiedendo quanto ha vinto la concorrente stasera ad Affari Tuoi, possiamo dirvi che Alessia ha concluso la sua avventura portando a casa 0 Euro.