Vincenzo Chianese | 18 Aprile 2023

Il post di Luca Salatino non passa inosservato

Poche ore fa è arrivata la notizia della fine della storia tra Luca Salatino e Soraia Ceruti, e in queste ore sui social si sta a lungo discutendo di quanto accaduto tra i due. Negli ultimi giorni infatti numerose sono state le indiscrezioni sulla coppia, al punto che si è parlato anche di crisi. Tutto è iniziato quando i fan hanno notato che da circa due mesi Luca e Soraia avevano smesso di mostrarsi insieme su Instagram. Successivamente Deianira Marzano ha ricevuto diverse segnalazioni sull’ex corteggiatrice, e a spuntare è stato un misterioso terzo uomo, di cui al momento non conosciamo l’identità. Poche ore fa però proprio la stessa Ceruti è intervenuta sui social, e col suo post sembrava smentire i pettegolezzi che la riguardavano.

In serata però a rompere il silenzio è stato anche Luca Salatino, che sui suoi profili ha annunciato la fine della sua storia, affermando: “Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento… Vi voglio bene”. Tuttavia proprio pochi minuti prima della conferma della rottura, l’ex tronista di Uomini e Donne ha postato sui social una criptica foto, che secondo i più sarebbe una frecciatina alla sua ormai ex fidanzata. Questo quanto si legge nel post pubblicato da Luca:

“Non è tanto la grandezza delle delusioni, ma la piccolezza di chi credevi fosse grande”.

Attualmente né Luca Salatino né Soraia Ceruti hanno rivelato i retroscena della rottura, e al momento dunque non sappiamo con certezza cosa sia accaduto tra i due. Non è da escludere però che nelle prossime ore gli ex protagonisti di Uomini e Donne decidano di intervenire per la prima volta per fare chiarezza sulla situazione. Nel mentre però facciamo un enorme in bocca al lupo a Luca e a Soraia.