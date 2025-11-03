Dopo l’intervista di Rosario Guglielmi a Verissimo, la sua ex fidanzata Lucia Ilardo ha risposto senza far mancare frecciatine sui social: “Riservatezza a intermittenza”.

Le frecciate di Lucia Ilardo dopo l’intervista di Rosario a Verissimo

Lucia Ilardo ha deciso di rompere il silenzio dopo le parole dell’ex compagno Rosario Guglielmi, che sabato 1 novembre è stato ospite di Verissimo da Silvia Toffanin. Durante l’intervista, l’ex volto di Temptation Island ha dichiarato che per lui “Lucia è un capitolo chiuso”, escludendo così la possibilità a qualsiasi ipotesi di ritorno di fiamma.

Una settimana prima, proprio Lucia Ilardo aveva confessato a Verissimo di provare ancora sentimenti per lui e di volerlo riconquistare. Ma dopo l’intervista di Rosario Guglielmi, la reazione di lei non si è fatta attendere: sui social, la Ilardo ha pubblicato un lungo messaggio, dove non ha risparmiato frecciatine.

“Voglio essere sincera con voi, come sempre. Non mi trovo d’accordo con chi prima sceglie di esporsi, partecipare, cercare visibilità, e poi quando fa comodo pretende riservatezza o silenzio”, ha scritto Lucia Ilardo, in quello che molti hanno letto come un riferimento diretto all’ex.

L’ex protagonista di Temptation Island ha poi aggiunto: “Essere sotto i riflettori significa anche saper affrontare critiche e opinioni diverse, e non tutti hanno il coraggio o la consapevolezza di farlo. Ma la verità è che non serve una mia risposta, perché è tutto finito. E allora che dire? Accettiamolo”.

Lucia Ilardo non ha nascosto un certo fastidio: “Potrei scendere nei dettagli di tante dinamiche, anche recenti, ma davvero non ne vale più la pena”. Con una punta di sarcasmo, ma molto diretta, ha detto ancora: “La riservatezza a intermittenza, solo quando conviene, la trovo incoerente. Dal Vangelo della domenica: il buon parroco disse – bisogna ricostruirsi un po’ da soli adesso – mentre si dirigeva verso un dating…”.

Insomma pare proprio che Lucia Ilardo non abbia preso benissimo le parole del suo ex compagno Rosario Guglielmi. Lui deciderà di replicare ancora?

