A rappresentare San Marino all’Eurovision 2025 c’è Gabry Ponte, che gareggia con la canzone Tutta l’Italia. Stasera così il deejay si è esibito nel corso della prima semifinale della kermesse e ha fatto ballare tutti quanti.

Gabry Ponte fa scatenare l’Eurovision 2025

Siamo nel pieno della prima semifinale dell’Eurovision 2025 e stasera a salire sul palco sono stati i primi 16 paesi in gara. Come tutti ben sappiamo quest’anno a rappresentare San Marino c’è Gabry Ponte, che alcune settimane fa ha vinto Una voce per San Marino. Il celebre deejay ha così scelto di portare sul palco la sua Tutta l’Italia, che in questi mesi è diventata una vera hit.

Come è noto infatti il brano ha fatto anche da colonna sonora all’ultimo Festival di Sanremo e nel corso delle settimane ha scalato le classifiche, facendo cantare tutti quanti. Stasera dunque è arrivata la prima esibizione a Basilea e naturalmente le aspettative non sono state deluse.

Nel corso della prima semifinale infatti Gabry Ponte è salito sul palco e con la sua Tutta l’Italia ha fatto ballare e scatenare tutto l’Eurovision 2025. L’esibizione naturalmente ha conquistato il pubblico e il web e di certo in molti stanno facendo il tifo per il deejay.

"Tutta L'Italia" y toda Europa saltando al ritmo de Gabry Ponte y San Marino SM 💥#EurovisiónRTVE #Eurovision2025 ⭕ https://t.co/3wcV1e1aii pic.twitter.com/QHn1NDqtnE — RTVE (@rtve) May 13, 2025

Ma cosa accadrà stasera? Gabry riuscirà ad accedere alla finale di sabato 17 maggio? Lo scopriremo a breve.