Stasera nel corso della prima semifinale dell’Eurovision 2025 a esibirsi è stato anche Tommy Cash, rappresentante dell’Estonia. Il cantante ha così proposto la sua Espresso Macchiato, che da settimane fa discutere il web.

Tommy Cash si esibisce all’Eurovision 2025

Stasera parte ufficialmente l’Eurovision 2025 e nel corso della prima semifinale a salire sul palco sono i primi 16 paesi in gara. Tra le nazioni che si sono esibite c’è stata anche l’Estonia, che quest’anno è rappresentata da Tommy Cash. L’artista, come è ben noto, gareggia con la canzone Espresso Macchiato, che da settimane sta facendo discutere il web. Il brano infatti contiene alcuni riferimenti all’Italia, e parla di cliché, come l’ossessione per il caffè e gli spaghetti, e con riferimenti alla mafia. A quel punto in rete è scoppiato il caos e c’è chi ha chiesto l’espulsione di Tommy dalla manifestazione.

Ciò nonostante gli organizzatori dell’ESC hanno ritenuto che il cantante potesse partecipare regolarmente alla kermesse. Espresso Macchiato nel mentre in queste settimane è diventata una vera hit e ha iniziato a scalare le classifiche. In questi giorni come se no bastasse è uscito anche il remix del pezzo, in collaborazione con Tony Effe.

Stasera intanto Tommy Cash è salito sul palco dell’Eurovision 2025 e nel corso della prima semifinale si è esibito con la sua Espresso Macchiato. L’artista ha così conquistato tutto il pubblico e di certo in molti stanno facendo il tifo per lui. Nel corso della performance, una fan ha chiesto anche di poter ballare con Tommy e poco dopo la ragazza ha raggiunto il cantante.

Ma Tommy riuscirà ad accedere alla finale di sabato 17 maggio? Non resta che attendere per scoprirlo.