Nicolò Figini | 18 Dicembre 2022

Ballando con le stelle

Le presunte frecciatine di Lucrezia Lando

Ieri sera è andata in onda la semifinale di Ballando con le stelle. Ormai ci siamo quasi, tra una settimana (venerdì 23 dicembre 2022) verrà decretata la coppia vincitrice dell’edizione corrente. La puntata appena andata in onda ha previsto una gara per il ripescaggio tra i ballerini che sono stati eliminati o che si sono dovuti ritirare per qualsiasi motivo. Alla fine la scelta è ricaduta su Lorenzo Biaggiarelli e Luisella Costamagna, la quale ha trionfato guadagnandosi l’accesso alla finalissima. Tra i maestri, poi, abbiamo anche visto Lucrezia Lando.

A lei è stata affidata la preparazione di Dario Cassini. Il comico a un certo punto, prima dell’eliminazione nella sesta puntata, ha avuto uno scontro acceso con la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli. La ballerina si è mostrata particolarmente a disagio per la figuraccia in diretta e glielo ha fatto notare nel dietro le quinte: “Io non so cosa dirti, di sicuro non era una situazione per me facile, ero basita, a disagio e volevo sotterrarmi“.

Per tale ragione sul web crede che tra loro non scorra buon sangue. A rafforzare il pensiero degli utenti anche dei post che ha ricondiviso sul proprio account Twitter la stessa Lucrezia Lando. QUI possiamo vederne uno che recita: “Stava così bene seduta ai tavolini, mannaggia al ripescaggio“. Oppure ancora il meme che raffigura un’espressione rabbuiata della Carlucci con sopra la dicitura: “La povera Lucrezia quando si ricorda di dover ballare di nuovo con Dario Cassini al ripescaggio“. (QUI)

In seguito, però, lei ha risposto divertita ai fan: “Ma ragazziiii!!!! Io condivido tutti i vostri tweet. Siete Geniali“. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Non appena avremo altre informazioni su Ballando con le stelle, soprattutto in previsione della finale, non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdere tante altre news.