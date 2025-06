Attrice ed ex modella, figlia di Marina Ripa di Meana. Conosciamo meglio chi è Lucrezia Lante della Rovere in questa scheda conoscitiva, che raccoglie alcune curiosità sul suo conto come età, altezza, figlie, carriera e Instagram.

Chi è Lucrezia Lante della Rovere

Nome e Cognome: Lucrezia Lante della Rovere

Data di nascita: 19 luglio 1966

Luogo di nascita: Roma

Età: 58 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri circa

Segno zodiacale: Cancro

Professione: attrice ed ex modella

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Lucrezia ha due figlie, Ludovica e Vittoria

Profilo Instagram: @lucrezialantedellarovere

Lucrezia Lante della Rovere età, altezza e biografia

Qual è l’età di Lucrezia Lante della Rovere e qual è la sua altezza? L’attrice è nata a Roma il 19 luglio 1966 e la sua età oggi è di 58 anni. È del segno zodiacale del Cancro. Se vi state chiedendo l’altezza, invece, dovrebbe corrispondere a 1 metro e 70 centimetri circa.

Ma proseguiamo con la biografia. Che titolo nobiliare ha Lucrezia Lante della Rovere? Per quanto riguarda le sue origini ecco cosa sappiamo. È figlia del duca Alessandro Lante della Rovere e di Marina Elide Punturieri, stilista e scrittrice di origini calabresi, nota al pubblico anche con il nome di Marina Ripa di Meana dopo il divorzio dal marito e un secondo matrimonio.

Appartiene alla storica famiglia ducale romana dei Lante della Rovere, legata ai Montefeltro, un casato illustre che annovera tra i suoi antenati due papi: Sisto IV e Giulio II, quest’ultimo celebre per aver commissionato a Michelangelo gli affreschi della Cappella Sistina.

Vita privata

Soffermiamoci ora sulla vita privata. Quanti figli o figlie ha Lucrezia Lante della Rovere e chi è il padre delle gemelle di Lucrezia Lante della Rovere? L’attrice è madre di due figlie gemelle, Ludovica e Vittoria. Sono nate nel 1988 dalla relazione con l’imprenditore romano Giovanni Malagò, futuro presidente del CONI, con cui ha condiviso quattro anni di vita sentimentale.

Quanti figli ha Luca Barbareschi con Lucrezia Lante della Rovere? In seguito, ha vissuto una relazione di sette anni con Luca Barbareschi, attore, regista, produttore e politico. Non hanno avuto figli.

È stata poi legata per cinque anni al pittore Marco Tirelli. Ha avuto una relazione con il regista Gianpaolo Tescari, che l’ha diretta nel film Gli occhi dell’altro. Tra i suoi legami più significativi, anche quello con il giornalista de Il Fatto Quotidiano Emiliano Liuzzi, scomparso nel 2016.

Oggi non sappiamo se ha un fidanzato o meno.

Dove seguire Lucrezia Lante della Rovere: Instagram e social

Oggi Lucrezia Lante della Rovere è presente sui social? L’attrice si può seguire mediante il suo account ufficiale di Instagram, dove condivide non solo i suoi lavori, tra cinema, TV e teatro, ma anche momenti di vita quotidiana con la sua famiglia e persone care.

Carriera

A soli 15 anni Lucrezia Lante della Rovere ha mosso i primi passi nel mondo della moda, lavorando a Milano per l’agenzia The Fashion Model Management. Poco dopo, ha affiancato alla carriera da modella quella di attrice, iniziando un percorso che la porterà a recitare al cinema, in teatro e in televisione.

Il suo debutto sul grande schermo è arrivato nel 1986 con il film Speriamo che sia femmina, diretto da Mario Monicelli e interpretato da un cast d’eccezione: Liv Ullmann, Catherine Deneuve, Athina Cenci, Stefania Sandrelli, Giuliana De Sio, Giuliano Gemma, Bernard Blier, Philippe Noiret e Paolo Hendel.

Negli anni successivi ha preso parte a diverse pellicole di rilievo, tra cui Storia di ragazzi e di ragazze di Pupi Avati, La carbonara di Luigi Magni, Viola di mare di Donatella Maiorca, SMS – Sotto mentite spoglie di Vincenzo Salemme e Benedetta follia di Carlo Verdone.

Con grande versatilità Lucrezia Lante della Rovere ha saputo alternare il cinema alla fiction televisiva e al teatro. Ha calcato i palcoscenici con spettacoli come Quando eravamo repressi di Pino Quartullo, Risiko di Francesco Apolloni, Oleanna e Il cielo sopra il letto, entrambi diretti da Luca Barbareschi.

Sul piccolo schermo è stata protagonista di numerose fiction di successo, tra cui Orgoglio, Donna detective, Lo smemorato di Collegno, Tutta la musica del cuore, Tutti pazzi per amore, La dama velata e La strada di casa.

Nel 2022 Lucrezia Lante della Rovere anche come scrittrice, pubblicando la sua autobiografia intitolata Apnea. La mia storia, in cui racconta il proprio vissuto con autenticità e intensità.

Film e serie TV

Come detto Lucrezia Lante della Rovere è stata protagonista di diversi film al cinema. Tra questi citiamo:

Speriamo che sia femmina (1986); Delitti e profumi (1988); Storia di ragazzi e di ragazze (1989); Panama Sugar (1990); Diceria dell’untore (1990); Tre colonne in cronaca (1990); Per quel viaggio in Sicilia (1991); Quando eravamo repressi (1992); Nessuno (1992); Lettera da Parigi (1992); Zuppa di pesce (1992); Voyage à Rome (1992) e Le donne non vogliono più (1993).

E non possiamo non citare ancora: Il cielo è sempre più blu (1995); Ardena (1997); La carbonara (2000); La repubblica di San Gennaro (2003); Gli occhi dell’altro (2005); SMS – Sotto mentite spoglie (2007); Quantum of Solace (2008); Ovunque tu sia (2008); Viola di mare (2009); Benedetta follia (2018); Lu’ duchessa d’Este. Fama e infamie di Lucrezia Borgia (2021); Ennio Doris – C’è anche domani (2024) e Flaminia (2024).

Tra film e serie TV sul piccolo schermo con Lucrezia Lante della Rovere ricordiamo invece:

Quando ancora non c’erano i Beatles (1988); La famiglia Ricordi (1995); Uno di noi (1996); Les amants de rivière rouge (1996); Trenta righe per un delitto (1997); Cronaca nera (1998); Tre casi per Laura C (2002); Orgoglio 2 e 3 (2004-2005); Attenti a quei tre (2004); Nebbie e delitti (2005); Giorni da Leone 2 (2006); Donna detective (2007).

Nella lunga lista ancora: Ovunque tu sia (2008); Lo smemorato di Collegno (2009); Donna detective 2 (2010); Tutti pazzi per amore 3 (2011/2012); Tutta la musica del cuore (2013); La dama velata (2015); La strada di casa (2017-2019); Bella da morire (2020) e La fortuna di Laura (2022).

Programmi TV

Mentre invece tra i programmi TV con Lucrezia Lante della Rovere ricordiamo:

Tutti gli zeri del mondo e Presenze (2000); Ballando con le stelle (2011-2012, 2013, 2014); Wind Music Awards e Scherzi a parte (2012); Miss Italia 2013 (2013); Soliti ignoti – Il ritorno (2022).

Ballando con le stelle

In carriera ha preso parte, come detto ad alcune edizioni di Ballando con le Stelle.

Lucrezia Lante della Rovere a Belve

Nel 2025 abbiamo visto Lucrezia Lante della Rovere ospite di Belve, programma di Francesca Fagnani. Tra gli ospiti della stessa puntata anche Bianca Balti e Guè.