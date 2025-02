Ecco chi è il rapper Guè, conosciuto in passato come Guè Pequeno, andiamo a scoprire tutte le informazioni che lo riguardano

Rapper di successo appartenente in precedenza al gruppo Club Dogo, andiamo a conoscere meglio Guè attraverso la sua biografia, la vita privata e la carriera.

Chi è Guè

Nome e cognome: Cosimo Fini

Nome d’arte: Guè (consciuto anche come Guè Pequeno)

Data di nascita: 25 dicembre 1980

Luogo di nascita: Milano

Età: 44 anni

Segno zodiacale: Capricorno

Altezza: 1,88 m

Professione: rapper

Fidanzata: Guè potrebbe essere single

Figli: Guè ha una figlia che si chiama Celine

Tatuaggi: Guè ha tantissimi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @therealgue

Guè età, altezza e biografia

Chi è Guè, il suo vero nome, quanti anni ha, di dov’è e la sua biografia? Vero nome Cosimo Fini, è nato a Milano il 25 dicembre 1980. Ha quindi 44 anni di età ed è del segno zodiacale del Capricorno. La sua altezza è di 1,88 m mentre non conosciamo il suo peso. Parlando di tatuaggi, invece, ne ha tantissimi sul suo corpo.

Per quanto riguarda la sua famiglia, è figlio del giornalista Marco Fini e di Michela. Non abbiamo informazioni riguardo i suoi studi. Sappiamo che ha frequentato il Liceo Ginnasio Giuseppe Parini.

Vita privata

Ci sono molte informazioni sulla vita privata e sentimentale di Guè. Infatti ha avuto molti flirt con donne famose. A tal proposito, è stato fidanzato con Elena Morali, Nicole Minetti e Sara Tommasi. E ha avuto una relazione anche con la modella e showgirl spagnola Natalia Bush.

Nel 2019 ha conosciuto la modella cubana Yusmary Ruano. Guè e Yusmary hanno avuto una figlia a dicembre del 2021 che hanno chiamato Celine. I due non stanno più insieme.

Oggi Guè ha una fidanzata o è single? All’inizio del 2024 ha iniziato a girare voce che il rapper stesse frequentando Vera Gemma. Lei stessa ha confermato che si erano conosciuti e si sentivano spesso, quindi era iniziata una conoscenza anche se spesso a distanza. Però dopo non abbiamo avuto più notizie, quindi non sappiamo se sono diventati una coppia.

Molti si chiedono perché Guè ha un occhio chiuso e questo è dovuto a una malattia. Come lui stesso ha dichiarato, ha una ptosi Palpebrale, ossia un muscolo elevatore della palpebra che non permette all’occhio di aprirsi. A causa di questo il rapper ai tempi della scuola è stato anche spesso vittima di bullismo.

Dove seguire Guè: Instagram e social

Per seguire sui social Guè vi segnaliamo il suo profilo Instagram che ha oltre 2,6 milioni di follower. Il profilo ovviamente ha contenuti rutti riguardanti il suo lavoro e le sue collaborazioni musicali. Per la vita privata non tende a postare molto.

Carriera

La carriera musicale di Cosimo Fini è iniziata molto presto e ha avuto vari nomi d’arte, iniziando con lo pseudonimo di Il Guercio, per poi passare a Guè Pequeno e ora solo Guè.

Club Dogo

Il rapper ha iniziato la propria carriera musicale intorno al 1996, assieme al compagno Dargen D’Amico. I due, dopo un primo demo autoprodotto, conoscono Jake La Furia e formano con lui il gruppo Sacre Scuole. Il trio pubblicherà soltanto il disco 3 MC’s al cubo e si è sciolto a causa di contrasti tra D’Amico e La Furia. I rimanenti componenti, insieme al produttore Don Joe hanno formato i Club Dogo.

Nel 2005 Guè ha iniziato la sua carriera da solista con la pubblicazione dell’EP Hashishinz Sound Vol. 1 insieme al DJ producer Deleterio. Nel corso degli anni ha collaborato con i maggiori artisti della scena underground e non, tra cui Noyz Narcos del TruceKlan, J-Ax, Marracash ed Entics. Il primo album da solista è del 2011 e ha come titolo Il ragazzo d’oro e vede la partecipazione di diversi rapper italiani, tra cui Marracash, Entics, Ensi e Jake La Furia.

Sempre nel 2011, il rapper ha fondato insieme a DJ Harsh l’etichetta discografica indipendente Tanta Roba, il cui primo prodotto è stato Il mio primo disco da venduto di Fedez.

Summer Festival 2015

Nel giugno del 2015 Pequeno ha partecipato al Summer Festival 2015 con il brano Interstellar, ottenendo una candidatura per il Premio RTL 102.5 – Canzone dell’estate.

Nel 2016, invece, è stato scelto tra i giudici della terza edizione del programma televisivo TOP DJ. Mentre il 1º agosto 2018 è entrato nella Billion Headz Music Group, etichetta fondata da Sfera Ebbasta e Charlie Charles.

Sanremo 2019

L’8 febbraio 2019 Pequeno si è esibito al 69º Festival di Sanremo, duettando con Mahmood al brano Soldi, canzone che ha poi vinto la manifestazione canora.

The Voice of Italy

Dall’aprile del 2019 Guè è stato giurato del programma The Voice of Italy.

Sanremo 2024

Dopo aver cambiato il suo pseudonimo in semplicemente Guè nel 2021, nel 2024 ha partecipato al 74º Festival di Sanremo in qualità di ospite, affiancato da Luchè, Gigi D’Alessio e Geolier, quest’ultimo in gara al Festival, insieme ai quali canta un medley intitolato Strade, che si è piazzato al primo posto in classifica nella serata delle cover.

Celebrity Hunted

Sempre nel 2024, Guè è stato concorrente del programma Amazon Celebrity Hunted in coppia con Ernia.

Album e canzoni

Tantissimi sono le canzoni e gli album che Guè ha pubblicato nella sua lunga carriera. E tanti sono anche in collaborazioni con molti artisti noti nel panorama musicale.

Con i Club Dogo ha pubblicato: Mi fist (2003), Penna capitale (2006), Vile denaro (2007), Dogocrazia (2009), Che bello essere noi (2010), Noi siamo il club (2012), Non siamo più quelli di Mi fist (2014) e Club Dogo (2024). Con la Dogo Gang invece abbiamo: Roccia Music I (con Marracash) (2005) e Benvenuti nella giungla (2008).

Per quanto riguarda la sua carriera da solita, questi sono gli album pubblicati: Il ragazzo d’oro (2011), Bravo ragazzo (2013), Vero (2015), Santeria (con Marracash) (2016), Gentleman (2017), Sinatra (2018), Mr. Fini (2020), Guesus (2021), Madreperla (2023) e Tropico del Capricorno (2025).

Guè a Sanremo 2025

Dopo essere stato ospite a un paio di edizioni, per il 2025 Guè partecipa come concorrente al Festival di Sanremo. Ma non è da solo bensì con Shablo, Joshua e Tormento. La canzone che portano si intitola “La mia parola”.

I Big in gara a Sanremo 2025

Ma chi sono i cantanti in gara a Sanremo 2025? Il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha scelto ben 30 brani, ma prima del Festival sono diventati 29 poiché Emis Killa si è ritirato per problemi giudiziari.

I Big in gara sono quindi in ordine alfabetico: Achille Lauro, Bresh, Brunori Sas, Clara, Coma Cose, Elodie, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Giorgia, Irama e Joan Thiele.

E ancora ci sono: Lucio Corsi, Marcella Bella, Massimo Ranieri, Modà, Noemi, Olly, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah Toscano, Serena Brancale, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento. Infine abbiamo: Simone Cristicchi, The Kolors, Tony Effe e Willie Peyote.

Per quanto riguarda i giovani che fanno una gara a parte ci sono: Alex Wyse, Maria Tomba, Settembre, Vale LP e Lil Jolie.

Il percorso di Guè a Sanremo 2025

L’avventura di Guè con Shablo, Joshua e Tormento per la prima volta a Sanremo 2025 inizia l’11 febbraio con la prima serata.