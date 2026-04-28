Vittoria Lucrezia Berlusconi è la figlia che Pier Silvio ha avuto all’età di vent’anni. Non si sente spesso parlare di lei, ma è parte della famiglia del secondogenito dell’ex premier.

Chi è Vittoria Lucrezia Berlusconi? Curiosità sulla figlia “segreta” di Pier Silvio

Vittoria Lucrezia Berlusconi è la figlia che Pier Silvio ha avuto all’età di vent’anni. La donna, ora 36enne, ha scelto di stare lontana dai riflettori, per questo non si è sentito parlare spesso di lei. Vittoria Lucrezia è parte della famiglia Berlusconi e ha reso Pier Silvio nonno con la nascita della figlia Olivia, nel 2021. A rendere nota la presenza di questa figlia alla stampa per la prima volta è stato Silvio Berlusconi, che nel libro di Alan Friedman, “My Way”, ha parlato del fatto che Pier Silvio, che lui chiamava Didi, è diventato papà per la prima volta in giovane età.

Nel 1990 frequentava la modella Emanuela Mussida e proprio in quell’anno è nata Vittoria Lucrezia, che ha sempre scelto di stare lontana dai gossip. Sappiamo che la donna lavora e abita in Italia, con il marito Josh, che ha conosciuto quando viveva negli Stati Uniti. Ha ottimi rapporti con la famiglia Berlusconi, al di là della sua decisione di non far parlare troppo di sé e rimanere un po’ nell’ombra.

Vittoria Lucrezia Berlusconi: vita privata

Secondo alcune indiscrezioni, il rapporto tra Vittoria Lucrezia e il padre sarebbe sempre stato un po’ complicato. Lo stesso Pier Silvio ha raccontato di essere stato un padre un po’ assente, anche a causa della sua giovane età. “Per fortuna però sono cresciuto, e anche lei: da quando è più grande, la nostra relazione è diventata più vera e più forte. Adesso stare insieme non è un dovere, ma un piacere” aveva aggiunto il figlio di Silvio Berlusconi in un’intervista.

Non si hanno molte informazioni sul conto di Vittoria Lucrezia Berlusconi, perché ha sempre scelto una vita lontana dai riflettori. Non ha mai aperto un profilo social, ma nel corso del tempo è emersa la curiosità di una forte passione per l’arte. La donna, infatti, si è laureata in Storia dell’Arte all’Università degli Studi di Milano e ha continuato a studiare e lavorare negli Stati Uniti, prima di tornare in Italia. La 36enne non ha mai voluto rilasciare interviste e ha sempre mantenuto riservata la sua vita privata.